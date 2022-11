Lukács László György: Online petícióval a postabezárások ellen!

November 12-től ideiglenesen bezár 210 település 366 postája - írta Facebook-oldalán Lukács László György, a Jobbik frakcióvezetője vasárnap.

A Jobbik alelnöke felhívta a figyelmet:

Amennyiben a kis falvakban megszűnik ez a szolgáltatás, akkor az ott élők százezreinek vagy akár egymillió embernek szűnik meg a mindennapos pénzügyi ügyintézési lehetőség a lakóhelyén, ez pedig egy újabb seb a vidéki települések népességmegtartó erején és versenyképességén.

Lukács úgy látja, a városokban pedig ennél is hosszabb sorban állásokra, valamint az ügyintézési és várakozási idő megnövekedésével lehet számolni.

Mentsük meg a postákat! Tegyünk a bezárások ellen! Írd alá online petíciónkat!

- szólított fel a petíció aláírására Lukács László György.

A Jobbik már korábban is foglalkozott a Magyar Postát övező helyzettel, a párt országgyűlési képviselője, Dudás Róbert például arra figyelmeztetett, hogy a bejelentett ideiglenes bezárásokon túl akár további postahelyek is bezárhatnak, hiszen a vonatkozó törvény a meglévőkhöz mérten csak jóval kevesebb nyitvatartását írja elő. Erről, és a Jobbik két megoldási javaslatáról Dudás a vele készített friss interjúnkban is beszélt.