A régi mobilkészülékeknek nem a kukában a helyük (x)

Nálad is lapul régi mobil a fiókban? Nem vagy egyedül, sőt! Most megmutatjuk, mi a megoldás, ha környezetkímélő módon szeretnél megválni régi készülékedtől.

Három magyar háztartásból kettőt érint

Néhány héttel ezelőtt országos felmérés készült a magyar lakosság használt elektromos készülékekkel kapcsolatos attitűdjéről és magatartásáról.

Első látásra talán meglepő, milyen sokan őrizgetnek otthon régi mobilokat: a válaszadók 63%-a állította, hogy rendelkezik otthon ilyen készülékkel.

Ráadásul nagyrészt igazi matuzsálemekről van szó, amelyeknél fokozott a veszélye, hogy például az akkumulátor szivárogni kezd: az esetek felében a megőrzött mobil életkora több mint tíz év.

Nem csak elavult telefonokat őrizgetünk

A kutatás megmutatta, hogy a mobilok mellett nagyon sokan tárolnak otthon más, használaton kívüli eszközöket is.

A leggyakrabban említett ilyen eszközök a töltők és kábelek (61%), a fej- és fülhallgatók (47%), a videó/cd/dvd-lejátszók (42%) és a számítógépek (39%) voltak – de nem sokkal maradnak el tőlük a magnót, tévét, monitort őrizgetők.

A pontos okok még további kutatásokat igényelnek, de valószínű, hogy sokan egyszerűen nem tudják, mit kezdjenek az e-hulladékkal. Azt, hogy a használt mobilokat nem szabad a kukába dobni, négyből öt honfitársunk tudja – ez azonban önmagában még csak fél siker.

Az újrahasznosítással mindenki nyerhet

Szerencsére ma már egyre többet hallhatunk róla, hogy az e-hulladék újrahasznosítható. Már csak azért is, mert az NMHH 40 ezer forint ártámogatást ad, ha régi 2G-s vagy 3G-s telefonunkat most új mobilra cseréljük – így egyszerre tehetünk jól magunkkal és a környezetünkkel is.