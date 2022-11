A Jobbik szerint Palkovics távozása a kormányzati zavarodottságot mutatja

Gulyás Gergely rendkívüli sajtótájékoztatón erősítette meg, hogy Palkovics László, valóban otthagyja a Technológiai és Ipari Minisztériumot (TIM). A Miniszterelnökséget vezető miniszter csaknem egy héttel később jelentette be hivatalosan is Palkovics távozását, de egyben azt is közölte, hogy a szaktárca megszűnik, december 1-től pedig Lantos Csaba irányításával megalakul az Energiaminisztérium, amelyhez Paks 2 kivételével minden energiaügyi kérdés tartozik majd.