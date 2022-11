5 tipp a munkavédelmi bakancsok ápolásához a hosszabb élettartam érdekében (x)

A szükséges védelmet biztosító, strapabíró, kényelmes bakancsok a munkavédelmi ruházat alapvető részét képezik, viselésükkel a munkahelyeken bekövetkező, a lábak épségét, egészségét érintő balesetek, károsodások nagy százaléka kivédhető.

A munkáltatónak biztosítania kell, hogy a munkavállalók a munkaköri kockázatoknak megfelelő védelemben részesüljenek a munkahelyeken a munkavégzés teljes időtartama alatt. Ennek érdekében a lehetséges veszélyek ellen védelmet biztosító munkaruházatot és egyéb kiegészítőket kell a rendelkezésükre bocsátani. Elhasználódás esetén a cseréről a munkáltatónak kell gondoskodnia, azonban a dolgozónak is érdeke a ruhák, a lábbelik állagának megőrzése, ápolása.

Kinek van szüksége munkavédelmi bakancsra?

Egyes munkakörökben a kockázatok elemzése alapján, az előírásoknak megfelelően munkavédelmi lábbeli viselése lehet kötelező. Az Épkézláb Munkaruha munkavédelmi bakancsai többféle védelmi szintnek és képességnek megfelelnek, így biztonságot nyújtanak a veszélyes munkakörülmények között dolgozóknak.

A biztonság mellett fontos szempont a kényelem, amelynek alapján többféle típusú lábbeli közül is választhat. Minden esetben érdemes jól szellőző modelleket választani, hiszen a nap nagy részét ebben töltjük, azonban más szempontokat is mérlegelni kell. Sokan választanak bakancsot, amely a magasabb szár révén védi a bokát, stabilabb tartást biztosít, valamint nehezebben engedi bejutni a különféle szennyeződéseket. Ipari körülmények között, kültéri munkavégzés esetén szükséges lehet a lábujjak, a talp védelme, valamint a csúszásgátlás, a vízállóság is.

Munkabakancsok ápolása

Amennyiben megfelelően ápolja munkavédelmi bakancsait, hosszabb ideig élvezheti az általuk nyújtott védelmet és kényelmet.

Az ápolás nem igényel sok idő- és munkaráfordítást, és az egyszerű tippeknek köszönhetően meghosszabbítható a lábbeli viselési ideje.

Minden nap tisztítsa meg a szennyeződésektől, portól.

Rendszeres időközönként kezelje az anyagnak megfelelően impregnáló sprayvel, amely nemcsak vízlepergetővé teszi, de a szennyeződéseket is taszítja.

Naponta szellőztesse ki!

Ha nedves, minden esetben alaposan szárítsa meg.

A bakancs eldeformálódása ellen használjon cipőkanalat vagy fűzze ki annyira, hogy kényelmesen tudjon belebújni.

Mit tehet még a bakancs élettartama meghosszabbítása érdekében?

Mindig megfelelő méretű és szélességű lábbelit válasszon. Ezzel nemcsak a cipő idő előtti kopását, tönkremenetelét előzheti meg, de a lábproblémákat is.

Ha teheti, használjon cserebakancsot, így mindig lesz ideje kiszellőzni, megszáradni az aktuális darabnak.

Zokni nélkül ne viseljen cipőt. A minőségi zoknival nemcsak a láb ventilációját biztosíthatja, és ezáltal elkerülheti a kellemetlen szagok kialakulását, de a láb csúszkálását is megakadályozhatja.

Néhány egyszerű tipp betartásával a lábbeli sokkal tovább fog tartani, ami nemcsak a lábának, hanem a pénztárcájának is kényelmesebb.