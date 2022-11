A Szerencsejáték nem tud 20 milliárdot adni a posták megmentésére, de 34 milliárd jut a New Landnek

Tegnap a napirend előtti felszólalások során a jobbikos Dudás Róbert kérdésére Fónagy János gazdaságfejlesztéssel kapcsolatos parlamenti ügyekért felelős államtitkár közölte, hogy a Magyar Postának mintegy 20 milliárd forintnyi energia-többletköltséget kell kezelnie.

Hozzátette azt is, hogy amíg nem látható "a háborús infláció" mérséklődése és az energiaárrobbanás következménye, tavaszig 366 posta működését szüneteltetni kell. Ha azonban az önkormányzatok átvállalják a költségek felét, akkor Fónagy János szerint lehetőség lesz ezek üzemeltetésére.

Utóbbi államtitkári kiszólása azért is fontos, mert Dudás Róbert arra szólította fel a kormányzatot, ha már nem segítik meg közvetlenül az állami céget, és mivel a Szerencsejáték Zrt. sem hajlandó segíteni, hiába is az árukapcsolat a postahelyekkel, akkor legalább az Orbán-kormány az önkormányzatokon segítsen, hogy ők aztán fenntarthassák az "ideiglenesen" bezárásra ítélt postahelyeket.

Az államtitkári válaszból azonban az szűrhető le, hogy a kabinet ebben a kérdésben is egyedül hagyja a településeket.

Egyébként Dudás Róbert írásban is kérdezte a Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetirodát, hogy a Szerencsejáték Zrt., ha már a Postát nem, akkor kiket támogat, milyen cégekkel köt szerződést. Sajnálatos módon a Rogán Antal helyett válaszoló Dömötör Csaba nem volt hajlandó megnevezni ezen cégeket.

Pedig közölhette volna, hogy

a Szerencsejáték Zrt. 2021. január 13-án több mint harmincnégy és félmilliárd (egészen pontosan: 34.645.669.290 forint) forint értékben kötött hároméves szerződést marketing és kommunikációs integrált feladatok ellátására a New Land Media Reklám és Médiaszolgáltató Kft. - Lounge Design Szolgáltató Kft.-vel.

Ahogy az ismert, a kormány kedvenc médiaügynöksége a 2020-as 70,4 milliárdos forgalmát 2021-re 80,3 milliárd forintra növelte, a New Land Media Kft. adózott eredménye pedig a 2020-as 3,1 milliárd forintról 4,8 milliárd forintra ugrott. A tavalyi év profitjából az egyedüli tag Balásy Gyula több mint 1,5 milliárd forint osztalékot vett fel.

Tehát, ha valóban 20 milliárd forintos energia-többletköltséget kellene kezelni, akkor a Szerencsejáték Zrt-vel szoros árukapcsolatban álló Magyar Posta is juthatott volna hasonló mértékű támogatáshoz, nemcsak a kormányzat által amúgy is kitömött New Land Media.

Nyilván nem tiltja semmi, de a Szerencsejáték Zrt. 40 milliós reklámszerződést kötött Ákos cégével, a Fehér Sólyom Kiadói és Kereskedelmi Bt-vel is 2021 márciusában, de szintén elfér a kis színes hírek között, hogy közel 16 millióval támogatták a Mediaworks "Figyelő TOP200 Gála és Klubestjét" is.

Érdekes még, hogy tavaly és idén is kötöttek szerződést őrzésvédelemre és biztonsági takarításra azzal a Civil Biztonsági Szolgálat Zrt.-vel, amely 2010-ig még az Orbán-kormányok örökös belügyminiszterének, Pintér Sándornak volt a tulajdona. A két megállapodás értéke 628.346.457 forint lett.

Ehhez képest sokkal több jutott idén februárban a Társadalomkutató Kft.-nek kutatási keretszerződés címen, több mint 732 millió forint értékben. A Társadalomkutató Kft-vel az MTVA is kötött szerződést, közel 94 millió forintért fog a közmédia megbízásából a Társadalomkutató Kft. a "közszolgálati médiaszolgáltatók tartalomszolgáltatását támogató médiafogyasztás-kutatásokat” végezni.

Az Index akkor azt írta, bár a tenderre csak egyetlen cég jelentkezett, az árnak így is sikerült az eredetileg becsült 90 millióról 94 millió környékére felkúsznia. A győztes végül a Társadalomkutató Kft. lett, akinek az ügyvezetője Fekete-Somodi Ágnes, aki korábban a magyar kormányhoz közel álló Nézőpont Intézet ügyvezetője volt.

Mint írták, a cég neve akkor került elő, amikor 2019-ben egy-egy ellenzéki politikust besározó, sugalmazó kérdéseket feltéve telefonálgattak valakik az Amygdala Közvéleménykutató Intézet vagy a Társadalomkutató Intézet nevében. Ekkor a Társadalomkutató Kft. elhatárolódott a dologtól, és azt mondták semmi közül nincs sem az állítólagos Társadalomkutató Intézethez, sem a lejárató kampányhoz. A Társadalomkutató Kft. munkájában egyébként alvállalkozóként részt fog venni a Nézőpont Intézethez tartozó Kutatópont Kft. is.

November 11. után kevesebb lett a postahelyek száma

Október 28-án a Magyar Posta még azzal magyarázta a 210 településen bezárandó 366 postahivatalt, hogy az csak ideiglenes hatályú lesz, és úgyis csak a brüsszeli szankciók miatt van erre szükség. Azonban az Orbán-kormány államtitkára, Fónagy János már egy nappal korábban (október 27-én) már arról írt, így is túl sok postahely működik az országban. November 2-án már Orbán Viktor miniszterelnök is Posta szükségszerű átalakításáról beszélt, ugyanis meglátása szerint az állami vállalat életveszélyben van, és nem lát más megoldást, mint a szolgáltatás- és létszámleépítést.

Jellemző, hogy a postahelyek bezárása kiakasztotta a polgármestereket. Beszéltünk olyan fideszes településvezetővel, aki a Facebookról értesült a szolgáltatás leállításáról, ugyanis őt sem keresték meg sem a Magyar Posta, sem pedig a kormányzat részéről.

"Ha egy kispostát bezárnak az adott város perifériáján, annak vezetőjét nem tudják megint vezető beosztásba tenni, tehát vélhetően más munkakörbe irányítják. Ennek az egyeztetése zajlik most ezekben a napokban. Ebből tehát születhetnek konfliktusok, és születhetnek olyan munkavállalói döntések, hogy az érintett postás dolgozó megválik a kötelékből"

- figyelmeztetett az Alfahírnek nyilatkozó Tóth Zsuzsanna, a Postás Szakszervezet elnöke.

Emlékezetes, Dudás Róbert már tavaly nyáron figyelmeztetett, a Magyar Posta tömeges bezárásokra készül, akkor a cég rémhírterjesztésnek nevezte a jobbikos politikus állítását - de ami késett, az nem múlt.