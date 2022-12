Akár 20 milliárdos mínusszal is kezdheti a jövő évet a főváros

Kiss Ambrus főpolgármester-helyettes a főváros pénzügyi helyzetéről beszélt a Népszavának adott interjúban.

A pénzügyi-gazdasági ügyekért felelős városvezető elmondta, ebben a hónapban még pluszban volta főváros, de a BKV-nak hamarosan utalni kell a 22 milliárdot, hogy fizetni tudja az energiaszámlát és a munkabért.

Várhatóan 15-20 milliárdos mínusszal zárjuk az idei évet és indítjuk az újat. 2023-ban amellett, hogy továbbra sem lesz pénz az utak, hidak, ivóvízhálózat rekonstrukciójára, a napi szintű működés is forráshiányos lesz. Erre nehezedik rá az energiaár kockázata, hiszen ma senki nem tudja megmondani, hogy mennyit kell majd fizetni az áramért, a gázért vagy a benzinért. A most benyújtott költségvetés arra jó, hogy elindulhassunk, de azt nem látni, meddig jutunk el.

Kiss Ambrus felidézte, már az előző évi költségvetésben is azt írta, hogyha nem változik semmi, akkor veszélybe kerül az önkormányzati közszolgáltatások működése. Erre jött még rá a háború és az energiaválság.

A főpolgármester-helyettes kitért a kukások munkabeszüntetésére is. Kiss Amburs azt mondta, örül annak, ha a munkavállalók képesek kiállni az érdekeik mellett, jó, hogy még nem veszett ki a társadalmi szolidaritás.

A költségek emelkedése miatt várhatóan emelkednek a temetési költségek, de a szociális intézmények térítési díj rendeletén nem szeretnének változtatni.

Az étkezési díjaknál csak a nyersanyagnormát emeljük, a térítési díjat nem. A sok éve változatlan temetői hatósági árakhoz viszont hozzá kell nyúlnunk, erre már készült is egy javaslat, amely volt a Fővárosi Idősügyi Tanács előtt is. A jövő heti közgyűlés szavazni fog erről is. A Tiborcz-adóként emlegetett értékalapú ingatlanadót január elsejétől vetette ki a főváros. Az iparűzési adó esetében már nincs hová nyújtózkodni, hiszen a maximális 2 százalékot szedjük be. A városnak ez a legnagyobb saját bevétele, az idén a 75 százalékát teszi ki