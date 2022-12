Ennyivel emelkedhet a minimálbér: már az összes szakszervezet rábólintott

A szakszervezetek közül már a Magyar Szakszervezeti Szövetség (MASZSZ) is támogatja azt a megállapodást, miszerint januártól a minimálbér 16, a bérminimum pedig 14 százalékkal emelkedjen - írja a 24.hu.

Eddig ugyan vonakodott a MASZSZ, mivel az egyeztetések során magasabb emelést szorgalmaztak. Zlati Róbert elnök elmondása szerint a minimálbérnél 20 százalékos, 40 ezer forintos emelést szerettek volna, és a bérminimumnál szintén 40 ezer forintos növekedést szorgalmaztak a bértárgyalásokon.

Korábban a szakszervezetek közül a Liga és a Munkástanácsok is elfogadhatónak tartották a tervezett alkut, de most, hogy a MASZSZ is belement, már kevésbé bizonytalan a kérdés.

Nem vagyunk tőle boldogok. De felelősségünk, hogy legyen minimálbér-emelés

- indokolta a lapnak Zlati Róbert, kiemelve:

"A megállapodásban benne lesz, hogy amennyiben a prognosztizált inflációhoz képest jelentős eltérés lesz, akkor újra tárgyalóasztalhoz ülnek a felek."

Mindez azt jelenti, hogy jövő évtől

16 százalékos emeléssel a minimálbér a jelenlegi bruttó 200 ezer forintról 232 ezer forintra emelkedhet;

a szakmunkás minimálbérként is ismert garantált bérminimum pedig 14 százalék emelés mellett a jelenlegi bruttó 260 ezer forintról 296 400 forintra nőhet.

Ugyanakkor a 24.hu emlékeztet, a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) csütörtökön három órakor ül össze ismét, és ezek szerint alá is írhatják a bérmegállapodást. De kérdés még, hogy lesz-e bérajánlás, azaz a többi bérkategóriára is lesz-e irányadó béremelési ajánlás majd a megállapodásban.

Várhatóan azonban még így sem áll majd túl fényesen regionális összehasonlításban a magyar minimálbér 2023-as szintje: ugyanis nem csupán a lengyel, a cseh és a szlovák, hanem a román megemelt minimálbér is túlszárnyalhatja majd a hazai minimálbér összegét januártól.