Nem kell félniük az oligarcháknak, uniós pénz továbbra is lesz, feladat pedig mindig keríthető hozzá

Ugyan Matolcsy György MNB elnök lassan feledésbe merülő kijelentései szerint a hazai mezőgazdaság teljesítményét leginkább kudarcként lehet értékelni, Kanadából nézve azonban minden rendben. Nagy István agrárminiszter Montrealban csütörtökön arról biztosította a Biológiai sokféleség egyezmény részes feleinek 15. döntéshozó ülését Montrealban, hogy például az elmúlt évtizedben a természeti értékek megőrzése érdekében Magyarország soha nem látott mértékben valósított meg természetvédelmi beruházásokat. A források Magyarország ellenségétől, Brüsszeltől származnak, amely pénzből

„a Magyarország területének több mint ötödét kitevő védett területeink mintegy 15 százalékán, több mint 300 000 hektáron javította és javítja az élőhelyek állapotát hazánk, illetve biztosítja a természetvédelmi kezelés infrastrukturális feltételeit. A beruházásokra fordított összeg meghaladta a 300 millió eurót.”

És persze onnan is fognak érkezni, mert a miniszter az előzőekhez hozzátette, hogy

„további cél, hogy a következő öt évben legalább 100 000 hektáron valósuljanak meg újabb természetvédelmi fejlesztések. Az erre előirányzott 112 millió eurónyi forráskeret több mint 70 százalékát természet-helyreállításra, és a természetvédelmi kezelést biztosító infrastruktúra fejlesztésére fogjuk fordítani, míg a fennmaradó részből a természetvédelmi bemutatás, oktatás és monitorozás javítására, illetve természetvédelmi információs rendszereink megújítására irányuló projektek végrehajtását tervezzük”.

Hazánknak mindez azért is jó hír, mert Orbán Viktor miniszterelnök veje és komája, azaz Tiborcz István és apja együtt, csak erdősítésre, már több mint egymilliárd forint vissza nem térítendő vidékfejlesztési támogatást nyert el. A 24 cikkében az is olvasható, hogy „bár a Magyarországnak járó uniós pénzek jogállamisági problémák miatt továbbra sem érkeznek maradéktalanul, az előző ciklus uniós forrásai közül a vidékfejlesztési program támogatásai továbbra is elérhetők. Ebből a forrásból nyert el 156 millió forint vissza nem térítendő támogatást november 3-án Tiborcz István, másodszor is erdőtelepítésre és ugyancsak Bicske térségében”, és csakúgy, mint a korábbit, a friss beruházást is teljes egészében finanszírozza az unió, tehát nem szükséges önrészt fizetnie a pályázónak.

Azt, hogy végül Tiborcz miért állt el mégis a friss támogatási pénz igénybevételétől, a francia Le Monde-ból derült ki, amelyben ugyancsak élénken érdeklődnek az Orbán család gazdasági gyarapodásáról. Tiborcz szóvivője mindenesetre a hátraarcot „gazdasági megfontolásokkal” magyarázta. Az nehezen érthető, hogy milyen gazdasági megfontolások lehetnek egy önrész nélküli támogatás visszautasításában, viszont az kétségtelen, hogy nagyon rosszul néz ki, ha a miniszterelnök veje uniós pénzeket vesz, miközben a napokban dönt az Európai Unió a Magyarországnak járó uniós támogatások befagyasztásáról.

Szomorkodni azonban nem érdemes. Montrealban Nagy István miniszter jelezte, hogy a pénz nem fogy el, az agrártámogatási rendszer például egy önkéntes alapon működő Agro-ökológiai Programmal is bővült. Ennek keretében a gazdálkodók a biológiai sokféleség megőrzéséért, a táj mozaikosságának növeléséért, a talajok állapotának és vízháztartásnak a javításáért, a beporzók megóvásáért, illetve a fenntarthatóbb növényvédőszer-használatot támogató intézkedéseikért kapnak pénzügyi segítséget.