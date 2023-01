Miért szükséges, hogy a vállalkozásodnak logója legyen? (x)

Köztudott, hogy egy vállalkozás beindításához, felépítéséhez sok mindenre szükség van, mégis jó néhányan gondolják úgy, hogy a logó nem elsődleges fontosságú. De nem is tévedhetnének nagyobbat.

Egy márka sikerességéhez a kiváló termékek, szolgáltatások, valamint a pozitív ajánlások mellett szervesen hozzátartozik a logó is. De miért is fontos a logó? Milyen a jó logó? Tarts velünk, megtudhatod a legfontosabbakat.

Mi a logó?

A logó olyan könnyen felismerhető egyedi szimbólum, amely beazonosít, megkülönböztet a többitől egy vállalkozást vagy egy terméket vagy szolgáltatást. A cég márkaelemeinek része, megjegyezhető, értelmezhető és érzelmeket vált ki. Az Ideastyle a webes arculattervezés során is fontosnak tartja a vizuálisan tökéletes, az üzleti célok elérését támogató céglogó kialakítását, hiszen mind színeiben, mind stílusában erre épül a cég arculata, valamint a ma már elengedhetetlen weboldal.

A logó nemcsak a márkaidentitás alapja, vizuális és esztétikai elem, hanem jóval több annál: mindent elmond a cégről és a márkáról, mindenhol jelen van a cég életében, érdekes módon közvetítheti a vállalat alapvető értékeit. Egy jól megtervezett logó megragadja a figyelmet, mély benyomást tesz, emlékezetes, megkülönbözteti a márkát, a céget a versenytársaktól, elősegíti a márkahűséget.

Miért van szükség logóra?

Az ember vizuális lény, így egy logó százszor többet mond, mint a cég vagy márkanév. A logó mindenhol ott van, írásos és képi anyagokon, sokszor a termékeken is. Ez az, ami a közönségben, a potenciális vásárlók fejében rögzül. Ha nincs logó, akkor ezt a lehetőséget hagyod ki.

Az emberi agy rengeteg szimbólummal találkozik nap mint nap, egyeseknek nem szentel figyelmet, mások beleégnek. A jelképeknek ereje van, így a jó logóknak is. A hatás a színeknek, betűtípusoknak, formáknak köszönhető, illetve annak a plusznak, ami szavakkal nem kifejezhető, amelyre nincsenek szabályok. Miért a pipa lett a Nike sportmárka logója? Ha meglátod a pipát, mi jut róla eszedbe? Természetesen a Nike. Miért? Mert összekapcsolódott vele, elválaszthatatlanok. Egy jó logó szavak nélkül is működőképes.

Miért fontos a logótervezés?

Bármilyen furcsa is, a logótervezés a pszichológián alapul. Minden elemnek, amit egy logóban használunk, jelentése van: a színeknek, a formáknak, a betűtípusoknak, magának a logónak.

Alapvetően vannak cégneves, márkajeles, szimbólumos, absztrakt, illetve kombinált logótípusok, hogy melyiket használod, egyéni döntés kérdése, azonban a tervezés legfőbb szempontjai az egyszerűség, a világos üzenet és az eredetiség kell, hogy legyenek.

A logótervezésben is vannak trendek, most épp a minimalizmus, a színátmenetek és a 3D-s megjelenés felé megy el mindenki, elég, ha a legnagyobb cégek jelképeire gondolsz. A logók időről időre megújulnak, azonban ez is átgondolt tervezés eredménye kell legyen a siker érdekében.

Egy logónak minden felületen és méretben, akár fekete-fehérben, szöveggel vagy szöveg nélkül is tökéletesen kell működnie.