2009-ben még a fideszes Varga Mihály is a vasúti szárnyvonalak bezárása ellen volt

Sokaknak a "kispiros" – vagyis a jellemzően a kis falvakat a helyi központnak számító várossal összekötő szárnyvonalakon közlekedő motorvonat – jelenti az egyetlen kapcsolatot az ország többi részével. Autó híján sok ember csak ezeken a vonatokon tud eljutni a munkahelyére, vásárolni vagy éppen a rendelőintézetbe.

A Fidesz-kormány annyira kiürítette az államkasszát, hogy most már minden eszközzel, többek között az ilyen vasútvonalakon közlekedő járatok ritkításával, vagy akár megszüntetésével igyekszik pénzt spórolni. A módszer nem új: már korábban is zártak be szárnyvonalakat.

Ezzel kapcsolatos hír, hogy megszűnik a Karcag-Tiszafüred közötti vasúti közlekedés.

Az eset azért érdekes, mert Vaga Mihály, a Fidesz-kormány jelenlegi pénzügyminisztere 2009-ben, akkor még a körzet országgyűlési képviselőjeként pont ennek a szárnyvonalnak a bezárása ellen tüntetett.

Kiemelte, hogy ezt a pályaszakaszt – sok más vonalhoz hasonlóan – nem megszüntetni, hanem éppen fejleszteni kellen. Véleménye szerint még több pénz befektetésével gyorsabbá, versenyképesebbé kell tenni a vasutat, hiszen a távol-keleti országoktól az Európai Unióig mindenhol nagy hangsúlyt fektetnek a vasútfejlesztésre.

– írták a karcagi önkormányzati hetilap 2009. november 27-én megjelent számában.

A cikket Lukács László György, a Jobbik-Konzervatívok alelnöke és frakcióvezetője szúrta ki. Ő a kormány jelenlegi intézkedéseit így kommentálta:

"Fideszes megszorítás, ennyi!"

Majd hozzátette: 2009-ben még a mostani pénzügyminiszter Varga Mihály is nagyon tudta, hogy nem csak, hogy kell a vasút Karcag és Füred között, sőt azt fejleszteni kell. 13 éve volt rá.

(Címlapkép: Tiszaszentimre vasútállomás, Wikimedia 2021)