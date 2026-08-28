3,7 milliárd eltűnt, a hivatalok pedig csak néznek

Érdekes vizsgálatra hívta fel a figyelmet a Jobbik elnöke legfrissebb YouTube-videójában. Adorján Béla beszámolója szerint az Agro Rehab Nonprofit Kft. 2018-ban 42 millió forintos bevétel mellett 615 millió forintos veszteséget produkált, 2019-ben pedig 70 milliós bevétel mellett már 900 milliós mínuszt jeleztek a kimutatások. A következő években sem lett jobb a helyzet: további százmilliós veszteségekkel számolt a cég, amelyek összesen mintegy 3,7 milliárd forintos veszteséget jelentettek.

És itt kezd igazán érdekessé válni a történet.

Az Agro Rehab tulajdonosi története meglehetősen színes: volt ott állami tulajdonosi joggyakorló, majd Seszták Miklós, később pedig a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A cég ráadásul kóser élelmiszerek előállításával is foglalkozott. Vagyis a történetben van minden, ami egy magyar közpénzes krimihez szükséges: állami vagyon, nonprofit cég, milliárdos veszteség, beruházások és egy számvevőszéki jelentés.

Az ÁSZ jelentése pedig – a videóban elhangzottak szerint – nem éppen makulátlan gazdálkodásról számol be. Egyes pénzügyi teljesítéseket nem támasztottak alá megfelelő dokumentumokkal, a kisvárdai beruházások döntéseit pedig az ellenőrzés nem találta megalapozottnak. A legszebb rész talán az, hogy a kóser palántaneveléshez felállítani vállalt fóliasátrakat ugyan megfinanszírozták, ám a beszámoló szerint a sátrak egy raktárban becsomagolva hevertek.

Így azért könnyebb beruházni. Legalább nem kell megvárni, amíg valami ténylegesen működni kezd.

Adorján ezután azt a költői kérdést teszi fel: ha van ÁSZ-jelentés, van NAV, vannak illetékes hatóságok, akkor „miért nem történt érdemi intézkedés?” Ki vizsgálja, hová lett a pénz? És miért nincs felelősségre vonás?

A 3,7 milliárd forint pedig nem aprópénz. Ennyiért már nem feltétlenül kellene megelégedni azzal, hogy egy jelentést szépen lefűznek egy irattartóba, majd mindenki hazamegy.

A videó végén ezért egy meglehetősen egyszerű üzenet hangzik el: > ha valóban komolyan gondoljuk a korrupció elleni fellépést, akkor talán nem ártana visszaszerezni azt a vagyont, amelynek hollétére a számvevőszéki jelentés alapján is kérdések merülnek fel.

És persze azt is érdemes lenne kideríteni, hogyan történhetett meg mindez.

Mert ha egy többmilliárdos történet és egy új intézmény létrehozása után is csak annyi marad, hogy „majd valaki egyszer megnézi”, akkor tényleg felmerül a kérdés: hivatal működik az országban, vagy csak egy nagyon drága gittegylet?