A tisztességes vállalkozó nem stróman – miért vele is fizettetne a Tisza?

A Tisza korábban a politikai kapcsolatokból és állami pénzből felépített milliárdos vagyonokat is hangsúlyosan emlegette a vagyonadó mellett érvelve. Jogos társadalmi igény, hogy a jogellenesen megszerzett közvagyont visszaszerezzék, és a felelősöket elszámoltassák. Csakhogy a mostani tervezet általános vagyonadót vezetne be: nem az számítana, hogyan keletkezett a vagyon, hanem az, hogy meghaladja-e az értékhatárt.

A javaslat szerint az egymilliárd forint feletti nettó vagyonrész után évente egy százalékot kellene fizetni, és a céges üzletrészek is beleszámítanának. Így egy szabályosan adózó vállalkozó is érintett lehet, aki évtizedek alatt építette fel a cégét, és a nyereséget rendszeresen visszaforgatta annak működésébe.

Egy értékes vállalkozás tulajdonosa nem feltétlenül rendelkezik ugyanekkora elkölthető pénzzel. A cége értéke mögött működő üzem, géppark, felhalmozott tudás és nyereségtermelő képesség állhat. Az üzletrész számított értéke után megállapított adót azonban pénzben kell befizetnie. Ha a fedezetet a vállalkozásból veszi ki, kevesebb forrás maradhat a következő fejlesztésre.

Vegyünk egy egyszerű, szemléltető példát: ha valakinek a tervezet szerint számított nettó vagyona kétmilliárd forint, az egymilliárdos határ feletti részre tízmillió forint éves adó jutna, a levonható tételek előtt. Ha ez a vagyon főként céges tulajdonban van, a tízmillió forint előteremtése a vállalkozás pénzügyi döntéseit is befolyásolhatja.

Ebből beruházások elhalasztása, elmaradó béremelés vagy a felvételek visszafogása következhet. Szűk pénzügyi mozgástér esetén akár létszámcsökkentés is felmerülhet. Ezek lehetséges kockázatok, nem minden vállalkozásnál szükségszerű következmények. Éppen ezért kell a kormánynak bemutatnia, hogyan előzi meg őket.

Magyar Péternek arra kell válaszolnia: hogyan védi meg a fejlesztésre visszaforgatott vállalkozói vagyont? Milyen biztosítékot kapnak azok, akik tisztességesen adóznak, munkát adnak másoknak, és hozzájárulnak a magyar gazdaság működéséhez? Miből fizessen az, akinek jelentős cégértéke van, de kevés szabad pénze?

A nagy vagyonok közteherviseléséről lehet vitatkozni. A jogellenesen szerzett vagyon visszaszerzése viszont bizonyítást, felelősségre vonást és célzott eljárásokat követel. Egy általános vagyonadó ezeket nem helyettesíti, és a becsületes vállalkozói vagyont sem különíti el pusztán attól, hogy a kommunikációban oligarchákat emlegetnek.

A tisztességes vállalkozó nem stróman. A sikeres cég felépítése nem bűn. A kormány feladata olyan szabályokat alkotni, amelyek mellett megéri Magyarországon beruházni és munkahelyet teremteni. Az elszámoltatás ígéretét pedig az elszámoltatáson kell számon kérni, nem a tisztességes vállalkozó új adószámláján.

(Véleménycikk a 2026. október 8-án ismert tervezet alapján. A társadalmi egyeztetés október 14-ig tart; a végleges szabályok változhatnak.)