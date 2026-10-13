Miért az áfa eltörlése a valódi megoldás a Tisza kormányzati terveivel szemben?

A Jobbik álláspontja ebben a kérdésben már évek óta világos, így következetes: az ócska bűvésztrükkök és a kommunista stílusú gazdasági beavatkozások helyett gyökeres változásra van szükség. A megoldás kézenfekvő: a kormánynak haladéktalanul el kellene törölnie az alapvető élelmiszerek áfáját.

Ehhez a lépéshez minden gazdasági eszköz adott, csupán a valódi politikai akarat hiányzik a döntéshozókból. Az élelmiszerek terheinek mérséklése mellett azonban szigorú árkövetésre és piaci garanciákra is szükség van, hogy az adócsökkentés előnyét valóban a magyar emberek élvezzék, ne pedig a multik nyeljék el extra profitként.

Olyan felelős, igazságos politikára van szükség, amely tisztességes béreket, élhető nyugdíjakat, az élelmiszerek terheinek eltörlését és a hazai kisvállalkozók valódi támogatását helyezi a középpontba. Ideje letenni a bűvésztrükkökkel operáló eszközöket, és a magyar emberek valós problémáira kell gyógymódot találni.