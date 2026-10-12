Méltó időskort és kiszámítható jövőt!

Magyarország társadalma elkerülhetetlenül öregszik: ma már több mint 2,4 millió ember részesül nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban, miközben a szociális ellátórendszer, az idősotthonok és az otthoni gondozás hálózata súlyos, rendszerszintű válsággal, krónikus szakemberhiánnyal és elfogadhatatlanul hosszú várólistákkal küzd. Nem lehet tovább várni arra, hogy a probléma teljesen kezelhetetlenné váljon – azonnali, megalapozott és hosszú távra szóló megoldásra van szükség.

Ezt a célt szolgálja a Jobbik Egészségügyi Kabinete által kidolgozott átfogó koncepció, amely egy törvényben rögzített, elkülönített és teljesen átlátható állami pénzügyi alap, az Idősügyi Alap létrehozását szorgalmazza.

Nem új adó, hanem igazságosabb forrásmegosztás

A javaslat alapgondolata pofonegyszerű, mégis forradalmi a jelenlegi kapkodó gazdaságpolitikához képest: az állam az egészségkárosító és társadalmi szempontból jelentős terhekkel járó fogyasztások – így elsősorban a dohány- és alkoholtermékek – után beszedett jövedéki adóból származó bevételek egy részét közvetlenül az idősellátásba, a megelőzésbe és a gondozásba forgassa vissza.

Ez a modell nem jelent új adóbevezetést, és nem rak újabb terhet a magyar családok vállára. Csupán arról szól, hogy a költségvetésen belül okosabban, a valós társadalmi szükségletekhez igazítva osztják el a meglévő forrásokat. A 2026-os költségvetési adatok alapján a központi jövedékiadó-bevételek nagyságrendje mintegy 1796 milliárd forint; ha ennek mindössze 5 százaléka automatikusan az Idősügyi Alapba kerülne, az éves szinten körülbelül 90 milliárd forint stabil, kiszámítható forrást teremtene.

Két pénzügyi ablak a valódi segítségért

Az alap nem egyetlen „fekete doboz” lenne, hanem két részre bontva biztosítaná a hatékonyságot:

1. Idősügyi Fejlesztési Alap: kizárólag a hosszú távú beruházásokra fókuszálna. Ebből finanszírozható lenne új idősotthonok építése, a meglévő intézmények teljes körű energetikai korszerűsítése, akadálymentesítése, a modern beteg- és biztonságtechnikai rendszerek bevezetése, valamint a demenciaellátó központok és a közösségi nappali centrumok bővítése. Kiemelt eleme lenne az Idősek Háza Program is, amely kis léptékű, önálló életvitelt biztosító lakhatási formákat teremt ott, ahol a szépkorúak saját otthonuk biztonságában, de szervezett segítséggel élhetnek.

2. Idősellátási Stabilitási Alap: ez a mindennapi működési biztonságot garantálná. Biztosítaná az otthonápolás, a házi segítségnyújtás és a nappali ellátás hátterét, tehermentesítené a családi gondozókat, és – ami a legfontosabb – támogatná a szociális szakemberek bér- és megtartó programjait, hiszen a legmodernebb intézmény sem ér semmit elhivatott, megfizetett szakemberek nélkül.

Az alap ráadásul nemcsak az éves befizetésekből élne, hanem szigorú szabályok szerint hosszú távú, alacsony kockázatú befektetésekkel gyarapodna, és vagyonának legalább 30 százalékát kötelezően tartalékban őrizné a válságos időkre.

A Jobbik Egészségügyi Kabinetének javaslata a kormány asztalán

A Jobbik nem csupán kritikát fogalmaz meg a mindenkori kormánnyal szemben, hanem konstruktív, szakmailag aprólékosan kidolgozott alternatívákat mutat fel. Éppen ezért a Jobbik Egészségügyi Kabinetje hivatalos formában eljuttatta az Idősügyi Alap teljes szakmai anyagát a kormány illetékes minisztériumának is.

Különösen időszerű ez amiatt, mert azon kormányzati elképzelések, amelyek a szociális és egészségügyi rendszerek stabilizálására keresnek forrásokat, részben éppen a párt által is javasolt jövedéki adós konstrukciók mentén mozognak. Ha a kormány valóban tenni akar a magyar idősekért, nem söpörheti le az asztalról a szakmai alapossággal kidolgozott javaslatokat.

A méltó időskor nem kegy, és nem könyörület kérdése. Az a minimum, amivel az ország tartozik mindazoknak, akik egy életen át dolgoztak, adót fizettek és felépítették ezt az országot. Ideje, hogy a politika ne csak elvegyen, hanem végre gondoskodjon is!