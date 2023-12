40 fideszes aktivista fog segíteni idén Szerbiában, a vajdaságiak jövőre a Fideszt segítik itthon

A Fidesz külföldi választási beavatkozás megakadályozására hivatkozva nyújtja be a szuverenitásvédelmi törvényt, holott a kabinet sokszor maga is esett már a külföldi beavatkozás bűnébe – írta a Népszava, majd össze is szedett pár esetet közülük.

A nemrég zajlott szlovákiai választásokon a végül nyertes Robert Ficót úgy segítette nem titkoltan az Orbán-kormány, hogy azzal az ott élő magyar kisebbségi közösségnek is komoly károkat okozott.

Az október eleji lengyel választásokról szólva a Polityka című lengyel sajtóorgánum arról a botrányról cikkezett, hogy a Jaroslaw Kaczynski vezette kormányzópárt kampányában részt vettek a Fidesz tanácsadói. Amit többek között abból vettek észre, hogy magyar mintára összekapcsolták a választást egy migráns referendummal, illetve egészpályás letámadást indítottak Donald Tusk ellenzéki vezető ellen.

Orbán Viktor a belarusz diktátor Alekszandr Lukasenkónak, Recep Tayyip Erdogan török elnöknek és Aleksandar Vučić szerb államfőnek is kampányolt már és hatalmas összegekkel támogatja a nemzetközi szankciókkal sújtott szeparatista politikus, Milorad Dodikot szolgáló infrastruktúrát.

Ami Szerbiát illeti, a 444 olyan videót tett közzé, ahol Lázár János miniszter a vajdasági Palicson konkrét tanácsokat is adva épp arról beszél gátlástalanul, hogy magyarországi aktivisták fogják segíteni a szerbiai válaszokra készülődő Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) kampányát. Az, hogy nem először fordul elő mindez, árulkodik, amikor többes szám első személyben azt mondja, hogy „minimum hoznunk kell, amit legutóbb hoztunk”.

Lázár választókerületéből 40-en fognak érkezni Szabadkára, a VMSZ viszonzásul a Fidesz jövő tavaszi önkormányzati és európai parlamenti választási kampányában fog aktivistákkal segíteni Magyarországon. A beszélgetésből az is kiderül, hogy a VMSZ-nek nyújtott segítséggel a Fidesz tudatosan a szerb kormányt is támogatja.

Nekünk nagyon jó szövetségesünk a mostani kormány, és azt tudjuk mondani azoknak a választóknak, akik rájuk akarnak szavazni, hogy ha Pásztor Bálintra szavaznak, akkor is rájuk szavaznak. (…)

Tehát Pásztor Bálintra leadott szavazat az a mostani kormányra leadott szavazat, csak Pásztor Bálinton keresztül.

A felvételt egy Aleksandar Vučićhoz közelálló lap készítette, azonban a szerkesztők rájöhettek arra, hogy ezek a mondatok kínos helyzetet teremthetnek, ezért törölték az oldalukról a videót, azonban a 444 még a törlés előtt lementette.

(Címlapkép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök fogadja Aleksandar Vucic szerb köztársasági elnököt a Karmelita kolostorban 2023. augusztus 20-án. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher)