Országszerte tüntetnek délután a fideszes oktatáspolitikát szimbolizáló bosszútörvény ellen

Június 1-jén csütörtökön az ország számos pontján demonstrációkat tartanak a pedagógusok helyzetét és az oktatás színvonalát tovább rontó kormánypárti törvénymódosítás-tervezet ellen.

"Levegőt!" címen országszerte 15 városban lesz ma tüntetés.

A Tanítanék Mozgalom valamint Molnár Áron „noÁr” szervezésében, az Egységes Diákfront támogatásával csütörtökön délután öttől tüntetést tartanak

🔴Budapesten,

🔴Miskolcon,

🔴Szegeden,

🔴Pécsen,

🔴Debrecenben,

🔴Egerben,

🔴Veszprémben,

🔴Dunaújvárosban,

🔴Sopronban,

🔴Szombathelyen,

🔴Szolnokon,

🔴Nagykanizsán,

🔴Szekszárdon,

🔴Szentesen,

🔴valamint Balassagyarmaton.

A demonstrációk hivatalos Facebook eseményei itt érhetők el.

A státusztörvény nem tárgyalási alap! A státusztörvény nem a közoktatás minőségének javításáról és az oktatás szabadságának elismeréséről szól, hanem kicsinyes bosszú és hatalomfitogtatás.

– írták a szervezők.

Az esemény mind a tizenöt helyszínen 17 órakor kezdődik, és hivatalosan 18:30-kor ér véget. Budapesten a találkozó a József Attila utcában lesz, a színpad pedig az utca Belügyminisztérium felőli végénél leszs felállítva. A környező utcák egy része le lesz zárva, kocsival nem lehet majd leparkolni a környéken.

A korábbi oktatásüggyel kapcsolatos tanár-diáktüntetések során a túlzó rendőri fellépés miatt sokszor jogi segítségre szorultak a résztvevők. Ezt az eddigiekhez hasonlóan a Társaság a Szabadságjogokért (TASZ) biztosítja.

A státusztörvény a kormány bosszúja a szavukat felemelő pedagógusokkal szemben

A mai tüntetések annak a több mint egy éve tartó tiltakozáshullámnak a folytatásai, amit a tanárok és a később hozzájuk csatlakozó diákok azért folytatnak, mert Magyarországon tarthatatlanná vált az oktatás helyzete. Ez vonatkozik a kiábrándítóan alacsony pedagógusbérekre, némely iskolák harmadik világbeli állapotára, valamint a tanszabadság jelentős korlátozására, az egyre erősödő állami központosításra. A Fidesz-kormány érdemben nem volt hajlandó tárgyalni, a pedagógusok kéréseire a státusztörvény néven ismert bosszútörvénnyel reagáltak.

• A törvény jelentősen növelné a munkaidőt. Napi 8 óráról 12 órára, heti szinten pedig összesen 48 órára.

• A pedagógusok próbaidejét 3-4 hónapról 6 hónapra hosszabbítaná, ezáltal növelné a tanárok létbizonytalanságát, zsarolhatóságát.

• A felmondási időt 2 hónapról 6 hónapra növelné, így röghöz kötnék a pályáról a fizetés és a rossz körülmények miatt menekülőket.

• A pedagógusokat a szabadságuk alatt is be lehetne rendelni, illetve vasárnap is munkára lehetne kényszeríteni. A tankerületi központok az ország bármely pontjára átvezényelhetnék az alájuk tartozó pedagógusokat.

• A nyugdíjba vonult vagy felmondott, kirúgott tanárokat nem kellene pótolni. Az elbocsátott tanárok végkielégítését jelentősen lefaragnák. Például 20 év munkaviszony után is csak 1 havi bér járna.

• A tiltakozást eleve elindító botrányos bérek továbbra is maradnának. Elvi szinten 2030-ra ígért emelést a kormány, de ezt is az EU-s pénzekhez kötik.

• A törvény szerint a tanárok még munkaidőn kívül sem kritizálhatnák a közoktatást és az államrendet, így tulajdonképpen korlátoznák a szólásszabadságukat.

A Tanítanék Mozgalom élő közvetítést ígért a budapesti demonstrációról, ahol többek között felszólal Törley Kata, Kölcseyből kirúgott tanárok egyike, Hajdu Steve, színész, műsorvezető, Tóth Bence, 30 éves, kiégett pedagógus és Mészáros Bence 17 éves gimnáziumi diák is.

A miskolci eseményről az N1TV élőben közvetít.

