A Fidesz lesöpörte mind a 47 gyermekvédelmi javaslatot, amit az ellenzék nyújtott be

Ötvenhét javaslatot nyújtott be gyermekvédelmi témában az ellenzék 2010 óta. Ebből 47 el sem jutott el az Országgyűlésig, tíz még várakozik – számolta össze a Népszava.

Az ellenzék által benyújtott 30 határozati és 27 törvénymódosítási javaslatból eddig 47-et dobott a kukába a Fidesz, és a maradék 10-re is ez a sors vár valószínűleg.

Több ezek közül a pedofil bűncselekmények, a gyermekek szexuális bántalmazásának megítélését és büntetését szigorította volna. Az Orbán-kormányt nem érdekelte.

Ebben a 47 elkaszált javaslatba még csak nincsenek is benne a gyermekvédelemmel amúgy szorosan összefüggő oktatási és szociális intézmények, valamint a gyermekotthonok dolgozóinak béremelésére vonatkozó javaslatok. Ezen kívül a családi pótlék emelésére is többször nyújtottak be törvényjavaslatot az ellenzéki pártok. A K. Endre kegyelmi ügyével kapcsolatban kirobbant, fideszes pedofilbotrány óta 9 határozati javaslatot nyújtott be az ellenzék.

A Jobbik-Konzervatívok több gyermekvédelemmel kapcsolatos javaslatot nyújtott be az évek alatt:

2021-ben egy határozati javaslatban szólította fel az Orbán-kormányt, tiltsa meg, hogy uszító, gyűlöletkeltő politikai lejárató videók jelenjenek meg a gyermekeknek szóló videók közben.

A Fidesz viszont ragaszkodott ahhoz, hogy az online gyermekeknek szóló tartalmak, videók, például a Bogyó és Babóca közben is gyurcsányozzanak, brüsszelezzenek és alávaló módon szidjanak reklámvideóban mindenkit, aki veszélyezteti Orbán Viktor és az általa irányított NER hatalmát.

Főleg Gyurcsány Ferencet, akit eleddig kicsit sem sikerült elszámoltatni.