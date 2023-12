A Jobbik-Konzervatívok visszaadná december 24-ét a családoknak

A Jobbik-Konzervatívok idén ősszel immár ötödszörre nyújtott be törvénymódosító javaslatot arra nézve, hogy tegyék szabadnappá december 24-ét is. Orbánéknak úgy látszik a családok helyett továbbra is cask a GDP számít, ezért leszavazták a jobbikos javaslatot.

„Javaslatunk értelmében visszaadjuk a családoknak december 24-ét munkaszüneti napként. Több üzlet ezt már elfogadta és alkalmazza. Mi arra kérjük a kormányt, hogy kövessék ők is ezt a példát” – mondta el Lukács László György, az ellenzéki párt frakcióvezetője.

Gyöngyösi Márton pártelnök hozzátette:

Szenteste a családokról szóljon és ne a munkáról!

„Javaslatomat megerősítve alá tudom támasztani, hogy több európai országban december 24. munkaszüneti nap” — mondta el a javaslat benyújtója, Balassa Péter. „December 24. a családokról szóljon, ne a vásárlásról” — hangsúlyozta Z. Kárpát Dániel, a Jobbik-Konzervatívok.

(Címlapkép: Béli Balázs/Alfahír)