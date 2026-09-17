A kötelező agrárkamarai tagsággal mi lesz?

Nemcsak azért kellene ránézni az agrárkamarai tagdíjra, mert ezek a kötelező tagságok eléggé kényszerítő jellegűek – szerény vagy semmilyen ellenszolgáltatással –, hanem azért is, mert az élelmiszer-alapanyag-termelést rendkívüli módon befolyásolják. Az élelmiszer-termelés valójában nemcsak a termelő haszna, hanem sokkal inkább a teljes magyar lakosság biztonsága kellene, hogy legyen. A háztáji gazdálkodás szinte teljesen eltűnt a magyar vidékről. Ez a felvásárló szektor gyakran visszás működésének, a bürokrácia elhatalmasodásának és – nem utolsósorban – a kötelező tagsággal járó pénzbehajtásnak köszönhető.

Tehát folytathatnánk a sort a legszélesebb társadalmi réteget érintő, kötelező agrárkamarai tagság és tagdíj eltörlésével. A falugazdász-hivatalok működtetése ráadásul nem kerülhetne veszélybe, hiszen fizetünk éppen elég adót! Az agrártársadalom kötelező tagságáról rendelkező törvényt alapjaiban kell módosítani!

Ráadásul ebben az esetben nem csupán egy fix alapdíjról van szó, hanem a Kamara a bevételtől függően állapítja meg az összeget. Ezt ráadásul gyakran tévesen teszi, a NAV közreműködésével, amit csak hosszas utánajárással lehet tisztázni...

De ki lesz, illetve ki lehet agrárkamarai tag? A jogszabály egyértelműen fogalmaz:

„Kamarai tagsága a NAK törvény 2015. január 1-jén hatályos állapota alapján

a) őstermelő esetében az őstermelői igazolvány kiállításával;

b) egyéni vállalkozó esetén bármely agrárgazdasági tevékenység végzésére jogosító nyilvántartásba vételről szóló igazolás kiadásával;

c) agrárgazdasági tevékenységet főtevékenységként folytató újonnan alapított gazdálkodó szervezet esetén a szervezet bírósági bejegyzésével, működő jogalany főtevékenységének agrárgazdasági tevékenységre történő kiterjesztése esetén az agrárgazdasági tevékenység folytatásának kezdőnapjával;

d) agrárgazdasági tevékenységet nem főtevékenységként folytató gazdálkodó szervezet esetén az agrárgazdasági tevékenység folytatása és az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben történő nyilvántartásba vétel együttes fennállásának napján;

e) az a)–d) pontban foglaltak szerinti feltételek hiányában földművesként vagy mezőgazdasági termelőszervezetként történő nyilvántartásba vétellel; valamint

a NAK törvényben szabályozott egyéb feltétel bekövetkezésével (pl. önkéntesen vállalt kamarai tagság) keletkezik.”

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