Megérte a Jobbik sokéves küzdelme: eltörlik a kötelező kamarai sarcot

A párt hivatalos közleményében elégedettséggel nyugtázta a fejleményeket, hiszen a most megvalósult lépés mögött komoly politikai munka áll: „A Jobbik elégedettséggel veszi tudomásul a kormány döntését, hogy eltörlik a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara számára kötelezően fizetendő 5000 forintos kamarai hozzájárulást. Ezt a kezdeményezést ugyanis a párt hozta be elsőként a közéletbe, és hosszú időn keresztül petíciókkal, aláírásgyűjtésekkel, valamint hangos kampányokkal küzdött érte.”

A gazdasági szereplők régóta sérelmezték, hogy a kötelezően befizetett összegért cserébe érdemi ellenszolgáltatást nem kaptak. A Jobbik rámutatott a rendszer igazságtalanságára: „A kis- és középvállalkozások (kkv-k) gerincét alkotó magyar gazdaság éveken át kényszerült arra, hogy minden valós ellenszolgáltatás nélkül, kötelező jellegű adóként fizesse be ezt a sarcot egy olyan kamarának, amely sok esetben nem a magyar vállalkozók érdekeit képviselte, csupán adminisztratív terhet rótt rájuk.”

A kitartó munka azonban kifizetődött, és a közel egymillió kisvállalkozó felsóhajthat: „A Jobbik következetes kiállása és az ezer szálon indított harc most meghozta gyümölcsét: közel 900 ezer hazai vállalkozás mentesül a kötelezettség alól.”

Tovább kell harcolni a hazai vállalkozásokért

A kötelező hozzájárulás eltörlése fontos lépés, de a Jobbik hangsúlyozza, hogy a magyar gazdaság megerősítése ennél sokkal átfogóbb intézkedéseket követel meg. A párt ígéretet tett arra, hogy a jövőben sem engedi el a hazai cégek kezét: „A Jobbik a jövőben is következetesen ott fog állni a magyar vállalkozók mögött, mert egy erős és versenyképes Magyarország csak akkor lehetséges, ha a felesleges bürokratikus terhek helyett valódi támogatást és tisztességes gazdasági környezetet biztosítunk a hazai cégeknek és gazdáknak.”