A munkahelyek mellett már a magyarok lakhatása is veszélybe kerül a vendégmunkások miatt

A szegedi Liliom Lakókertben élő magyarok félnek, életük bizonytalanná vált, így most már nemcsak a családok megélhetése, hanem lakhatásuk is kockázatossá válhat a Fidesz migránsmunkásai miatt – számolt be a Jobbik-Konzervatívok sajtóközleménye.

Göd és Debrecen után Szeged is sorra került: országosan egyre több a migránsmunkás.

Az ellenzéki párt hosszú hónapok óta azon dolgozik, hogy felhívja a figyelmet a Fidesz-kormány veszélyes tervére, amely számolatlanul telepítene hazánkba migránsmunkásokat, amivel veszélybe sodorják a magyar emberek munkahelyeit, letörik az egyébként is alacsony hazai béreket, illetve megbontják Magyarország kulturális egységét. Szerintük a szegedi példa most azt is megmutatta, hogy a hazánkba telepített ázsiai gazdasági bevándorlók már a magyar emberek lakhatását is veszélyeztetik.

Nem engedhetjük, hogy a honfitársaink helyett a hatalom döntsön egy adott térségben élők életéről, megnehezítve a magyarok megélhetését, felforgatva lakókörnyezetüket

– mondta el a párt alelnöke, Z. Kárpát Dánei. Hozzátette: „Ezért azt követeljük, hogy minden ilyen jellegű beruházásról helyi népszavazásokon dönthessenek az ott élők.”

A Fidesz nemzetáruló pálfordulásával ellentétben a Jobbik továbbra is nemet mond a migráció minden formájára, így a migránsmunkásokra is, éppen ezért is nyújtották be a magyar kvótáról szóló javaslatukat, amely visszaszorítaná a Magyarországra érkező vendégmunkások számát, és kimondja, hogy ahol csak lehet, egy új beruházás megjelenése esetén a magyar munkavállalót, illetve az érintett megye, térség munkanélküli polgárait kell előnyben részesíteni a gazdasági bevándorlókkal szemben.

Hangsúlyozták: Legyen végre a magyar az első, legyen szó akár támogatásról, akár munkavállalásról.

Orbán államtitkára bevallotta: már 120 000 migránsmunkás van az országban!

