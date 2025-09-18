A nyugdíjasok utólag kapnak még némi alamizsnát

Szerdai ülésén 1,6 százalékos kiegészítő nyugdíjemelésről döntött a kormány, ezzel átlagosan a nyugdíjasok számára az idén 51 155 forintot kell kifizetni - jelentette be a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán Budapesten, a Kormányinfón.

Gulyás Gergely emlékeztetett, a kiegészítő nyugdíjemelés mértékéről már korábban döntés született, a pontos számról most hozott döntést a kormány.

A nyugdíjas-infláció mértéke 4,8 százalék, ezért 1,6 százalékos emelés jár visszamenőleg – mondta, hozzátéve: a novemberi nyugdíjjal átlagosan 47 200 forintot fizetnek a nyugdíjasoknak, a maradék a decemberi nyugdíjjal érkezik.

Hozzátette, a kormány meggyőződése továbbra is az, hogy a nyugdíjemelésnek vagy meg kell haladnia a nyugdíjasinflációt vagy legalább azzal megegyezőnek kell lennie.

Tavaly meg is haladta ezt, és az idén is megegyező lesz, 112 milliárd forintot fordít erre a kormány, ez az összeg a költségvetésben rendelkezésre áll – mondta Gulyás Gergely.

