A tanárhiány miatt már akár elsős egyetemistákat is felvesznek a tankerületi központok

Az már eddig is bevett gyakorlat volt, hogy végzősök helyttesítsenek, de most már minden évfolyamról keresnek tanerőt. A kormány másik újítása, hogy több tantárgyat, akár diploma nélkül is lehet tanítani.