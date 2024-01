A végrehajtók páncélszekrényéből kivett pénzzel fizette ki a korrupt fideszes államtitkárt Schadl György

Csütörtökön tanúmeghallgatással folytatódott a Schadl-Völner ügy bizonyítási eljárása.

Meghallgatták Sz. Kálmát, akit Schadl egyszerűen „Kálmán Rendőr” néven mentett el a telefonjába, mivel az illető korábban rendőr volt. Neki is hasonló szerepe lehetett, mint M. Viktornak, azaz pénzt fuvarozott a végrehajtói kar exelnöke és az azt beszedő végrehajtók, illetve a Fidesz megbukott igazságügyi államtitkára, Völner Pál között.

Schadl elegáns öltönyben, szélesen mosolyogva érkezett:

Megtehette, hiszen otthonából érkezett, ahol luxuskörülmények között pihenhette ki az előzetes letartóztatás fáradalmait. Sem BV-sek, sem rendőrök nem kísérték az elsőrendű vádlottat.

Völner Pál is otthonról érkezett a bíróságra, hiszen ő a korrupciós per kezdete óta szabadlábon van. R. Róbert harmadrendű vádlott házi őrizetben van a fogda helyett. Schadl és Völner a tárgyalóterem ajtaja előtt úgy fogtak kezet, mintha haverok volnának.

A vád szerint Schadl György a Magyar Bírósági Végrehajtói Kar elnökeként alkalmanként 2-3 millió forint kenőpénzt adott a fideszes Völner Pálnak, aki így 83 millió forintnyi piszkos pénzzel lett gazdagabb. Egy korábbi tárgyalás során Schadl bűnjelként lefoglalt naplójából az is kiderült, hogy a korrupt végrehajtó négyszer is találkozott Völner Pál főnökével, Varga Judittal, a Fidesz-kormány volt igazságügyi miniszterével.

A fideszes Völner közbenjárásával Schadl György összesen 924 millió 852 ezer forint illegális jövedelemre tett szert

– állítja a vádhatóság. Ezt alátámasztja az ügyben érintett hét végrehajtó közül hat vallomása is.

A most meghallgatott Sz. Kálmán a nyomozati iratok szerint 2018–2019 nagyjából fordulójáig szállította a pénzeket a kért helyre, „titkárkodott” Schadlnak (vezette a naptárát, számont tartott a találkozóit, programjait). Ennek köszönhetően a Völnerrel lekötött találkozóknak is maradt írásos nyoma:

• Schadl György üzenete Sz. Kálmánnak 2017. augusztus 8-án:

„Szerda 13.30 Völner”

• Sz. Kálmán üzenete Schadl Györgynek 2017. augusztus 9-én:

„Ne feledd; Szerda 13.30 Völner!”

• Sz. Kálmán 2018. január 11- én a naptárról küldött fényképet Schadlnek:

„10:30 Völner Pál”

• Schadl György üzenete Sz. Kálmánnak 2018. június 4-én:

„Június 11., 12.00 Hold utca Kovács Pali+ Völner Pali”

• Sz. Kálmán üzenete Schadl Györgynek 2018. június 11-én:

Ne feledd; Június 11., 12.00 Hold utca Kovács Pali+ Völner Pali!

Sz. Kálmán, azaz „Kálmán Rendőr” vallomásából az is kiderült, hogy Schadllal együtt találták ki, hogy papíron dokumentálják, ki mikor és mennyi pénzt hozott, illetve vitt elaz irodából. Azt is elmondta, hogy maga a végrehajtóvezér is hozzáfért a széfhez.

Előfordult, hogy adott egy borítékot, hogy tegyem be Akkor én betettem, amikor kértem, akkor kivettem onnan. Elvileg ő tudta a kódot, akkor akár még ki is nyithatta ő maga

– mesélte a tanú.

A szintén vádlott F. Vivien forradalmasította az adminisztrációt: számítógépen kezdte el „könyvelni” a kenőpénzeket. Ő is kapott kódot a páncélszekrényhez. Mivel Kálmán Rendőr is átadta neki a pénzmozgással kapcsolatos papírokat, így F. Vivien számítógépén digitális formában találta meg a bizonyítékot a vádhatóság.