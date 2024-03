Az ártatlanságát bizonygatja és háborog Völner Pál, a bukott fideszes államtitkár

A Fidesz-kormány egyik legbizalmasabb tisztségét betöltő tagként, igazságügyi államtitkárként került a nyomozóhatóság célkeresztjébe, majd a végrehajtói botrány kirobbanása után a lapok címoldalára – írta a Blikk a Völner Pállal készült interjújuk bevezetőjében. A bukott fideszest most hivatali vesztegetéssel vádolják, mivel összesen 83 millió forint kenőpénzt vett át Schadl Györgytől, a végrehajtói kar azóta leváltott elnökétől.

Völner Pál 2-5 millió forint körüli összegeket vett át a korrupt végrehajtóvezértől, hogy cserébe zsíros végrehajtói pozíciókat intézzen neki.

A bukott fideszes államtitkár ennek ellenére ártatlanságáról vallott a lapnak: „Úgy látom, mind tisztább, hogy a nyomozás során a sajtónak kiszivárogtatott anyag alapján felállított hamis koncepció egyre gyengébb lábakon áll, és a tények a személyemmel kapcsolatban nem támasztják alá a vádiratban foglaltakat”.

Nem követtem el bűncselekményt, így nyugodtan megyek a tárgyalásokra

– jelentette ki Völner Pál.

A nyomozás eredetileg Schadl György akkori bírósági végrehajtói elnök ellen folyt, Völnernek csak pechje volt, hogy pont a korrupt végrehajtóvezérrel bizniszelt. 2021-es lebukása óta a Blikknek adott először interjút. Vajon kinek üzen?

A Fidesz egykori oszlopos tagja az interjúban kijelentette, hogy ő és ügyvédje is felmentésre számít, annak ellenére, hogy az előkészítő ülésen 8 év börtönt helyeztek kilátásba arra az esetre, ha beismeri bűnösségét. Mivel ártatlannak vallotta magát, ennél súlyosabb ítéletre számíthat.

Az Orbán-kormány volt miniszterhelyettese szerint Varga Judit nem volt benne a korrupciós ügyben.

Ezt arra hivatkozva mondta, hogy mivel neki sem volt semmilyen szerepe, így Vargának sem lehet. Akkor kinek volt? A bíróságon kiderült, hogy bizonyíték van rá, hogy Varga Judit négyszer is találkozott Schadl Györggyel.

Völner szerint az eljárás nyomozati szakasza hamis és koncepciós volt. Hozzátette, hogy az eljárás „rehabilitációs bírósági szakasza” rendben van, és a dolgok számára jó irányba haladnak. Hozzátette: „De fontos mondandóim vannak még, amelyekről eddig nem beszéltem.”

Felháborít, hogy a családtagjaim fizetését is zárolták, lefoglaltak autókat, és olyan vagyonelemeket is zároltak, amelyek eredete minden esetben jogszerű és igazolható.

A bukott fideszes szerint ezek a lépések csak a sajtónak szólnak, ártatlan embereket hurcolnak meg. Korábban a Völnert lefizető Schadl György is panaszkodott emiatt.

Úgy fogalmazott, hogy mint minden ember, ő is hibázhatott a munkája során, de mindig a törvényeket betartva, tisztességesen járt el, nem követett el semmilyen bűncselekményt.

Aztán konkrétan ezt mondta ki a száján:

Azt nehéz megértenem, hogy a szűken vett feladataimon túlmenően miért ne segíthettem volna minden hozzám forduló embernek... Ez egy bírónak, egy ügyésznek vagy akár rendőrnek tilos lehet, de egy országgyűlési képviselőnek, egy államtitkárnak szerintem kötelessége

Azért hozzátette, hogy pénzt ezért soha senkitől nem kért és nem is fogadott el. Az ezt cáfoló titkos lehallgatási jegyzőkönyvekről azt mondta, hogy szerinte ezek közül egyben sem hangzott el konkrétan olyan mondat, ami azt bizonyítaná, hogy ő pénzt kért vagy kapott volna.

Völner Pál arról is beszélt, hogy nem egyedül az elsőrendű vádlott Schadl Györggyel volt jóban, hanem más, jogász hivatásrendi vezetőkkel is. Van olyan például, akivel együtt síelt korábban. Az nem derült ki, hogy ezeknél is felfedezhető-e a háttérben korrupciós szál. Meglévő politikai kapcsolatait a Fideszből kiátkozott exállamtitkár úgy értékelte, hogy akik a barátai voltak, azok a mai napig a barátai, de nem nevezett néven senkit.

(Címlapkép: Völner Pál, a Fidesz-kormány azóta megbukott államtitkára a parlamentben 2021. március 16-án. MTI/Kovács Tamás)