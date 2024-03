Az Országos Roma Önkormányzatnak 800 milliót kell fizetnie egy elvesztett per miatt

A Fővárosi Törvényszék másodfokon 527 millió forint és járulékai megfizetésére kötelezte azt az Országos Roma Önkormányzatot (ORÖ), amelynek csak tartozása van, pénze nincs – írta meg a Népszava.

Az Országos Roma Önkormányzat eddig is kilátástalan anyagi helyzetben volt, de egy ilyen nagyságrendű büntetés végképp csődbe viheti őket.

A lap arról is beszámolt, hogy a Belügyminisztérium több eljárást is indított az ORÖ ellen, az egyikben pedig jogerős döntés született. A pert a Belügyminisztérium nyerte, és a Fővárosi Törvényszék is helyben hagyta az első fokon hozott döntést.

Ennek értelmében a Országos Roma Önkormányzatnak vissza kell fizetnie a 2016-ban állami pénzből kapott 527 millió forintot, ami

a járulékokkal együtt összesen nagyjából 800 millió forintot tesz ki.

A belügyi tárca úgy ítélte meg, hogy az ORÖ nem tett eleget elszámolási kötelezettségének, és ezt a bíróság ítélete is alátámasztja. Az ORÖ továbbra is úgy látja, hogy megfelelően számoltak el. Ezt Lakatos Oszkár, az ORÖ elnöki teendőket ellátó általános elnökhelyettese is megerősítette a Népszavának.

Lakatos Oszkár „koncepciós eljárásban hozott politikai döntésnek” minősítette az ítéletet, amelynek célja az ORÖ „teljes bedöntése”

– írta a lap.

A cikk szerint az elszámolási viták miatt az ORÖ már a tavalyi harmadik negyedévre sem kapta meg az állami támogatást. A számlájukon nincs pénz, a tartozosáok viszont egyre gyűlnek, a hivatal még megmaradt dolgozói nem kapnak fizetést

Lakatos Oszkár azt állítja, hogy a Belügyminisztérium olyan, az előző ciklushoz és a korrupt Farkas Flóriánhoz kötődő pénzeket követel rajtuk, amelyeket már törlesztettek. Hozzátette: a belügy előtt az ORÖ finanszírozását koordináló EMMI igazolta, hogy az ORÖ mindent visszafizetett.

A roma önkormányzat arra készül, hogy a Kúriához fordul jogorvoslatért.

Ehhez azonban először meg kell kapnia a Kúria előzetes engedélyét. Ha ezt nem kapják meg, akkor elmennek az Alkotmánybíróságig, vagy akár nemzetközi nemzetközi bíróságokig.

Akármi is lesz a vége ennek az eljárásnak, az ORÖ többé nem válik működőképessé. Lakatos Oszkár szerint ugyanis „vége van az ORÖ-nek”.

(Címlapkép: Az Országos Roma Önkormányzat (ORÖ) két képviselője, Hegedüs István és Lakatos Oszkár. MTI/Balogh Zoltán)