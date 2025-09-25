Bencze János: A gyermekvédelmi rendszer alapszinten sem működik

Súlyos gyermekvédelmi problémákról kapott bejelentést Bencze János, a Jobbik országgyűlési képviselője a Tolna vármegyei Uzdról. A honatya a botrányos esetről korábban Facebook-videóban is beszámolt, most azonban napirend előtti felszólalásában az Országgyűlés elé vitte az ügyet.

Beszámolója szerint „a gyermekek tartási körülményei nem megfelelőek” – utalt arra, hogy

ha állatot tartanának így, az illető már börtönben ülne, és az állatvédelemmel foglalkozó sajtó rajta csámcsogna.

Bencze megdöbbenésének adott hangot, hogy a megdöbbentő állapotban gyermeket „nevelő” családdal más Simontornyán is találkozott, ahol

„négy év alatt lelaktak egy komplett utcát, tönkretették berek életét, idegeit”.

Felidézte, akkor elindult egy gyermekvédelmi eljárás, szakvélemények születtek, ezt követően elköltöztek, majd kis kitérővel felbukkantak Uzdon úgy, hogy

tiszta lappal indultak!

A jobbikos politikus feltette a szakemberek által is válaszra váló kérdést:

„Hogy lehetséges, hogy nem működik a jelzőrendszer?”

Bencze közölte, a helyiek már keresték a kormánypártiakat, a kisebbségi képviselőket, és „mindenhonnan lepattantak”. Elmondása szerint a már említett videó közzététele után kiugrott családsegítőktől, gyermekvédelmisektől, védőnőktől. Ebből azt a következtetést vonta le, hogy

a rendszerben levő korrupt vagy hozzá nem értő személyek olyan igazolásokat adnak ki, vagy tesznek félre szakvéleményeket, hogy ezeknek a családoknak a gyermeknevelési módszerei és a körülmények megfelelőek.

Az ellenzéki képviselő értetlenül áll az előtt, hogy a család két koraszülőttel olyan ingatlanban éljen, melyben nincs folyó víz. Azt is felemlegette, hogy a családfő által elkövetett bűncselekmények után befogadó otthonba került gyermekekről készült szakvélemények a páncélszekrény mélyén végzik, majd kibocsátanak egy olyan igazolást, hogy „minden is rendben van”.

Bencze rámutatott,

ha egy ilyen család az egyik járásból egy másikba költözik, nincs információáramlás a gyermekvédelmi rendszeren belül.

Azt is kifogásolta, hogy ha pedagógusok, védőnők jelzést tesznek a jelzőrendszer felé, valakik ezt felülírják. Hozzátette, ő maga is tapasztalta a helyszínen a vállalhatatlan körülményeket. Nehezményezte, hogy miközben a kormánypártiak Gyermekvédelmi Digitális Polgári Kört alapít, a gyermekvédelmi rendszer alapszinten sem működik.

A gyermek a jövő záloga – hangsúlyozta Bencze, hozzátéve, aki ilyen családba születik és így nevelkedik, abból kétséges, hogy a társadalom hasznos tagja válik. Megjegyezte, a büntetőfeljelentést megtették.

A kormány nevében Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, az elmúlt 15 évben a legnagyobb növekedés a költségvetési tételek közt a gyermekvédelemben volt: 18,5 milliárd forintról 129,1 milliárd forintra nőtt. Az államtitkár azt mondta, ennek célja, hogy a gyermekek otthonról hozott hátrányait kompenzálni tudják.

A konkrét eset kapcsán azt mondta,

a rendőrséghez a videó megjelenéséig nem érkezett bejelentés, ezt követően viszont nyomozásba kezdtek, az információgyűjtés megkezdődött.

Rétvári szerint

a Család- és Gyermekjóléti Szolgálat rendszeresen tartja a kapcsolatot az érintett családdal, a jelzőrendszer tagjaival és a védőnővel.

Felelevenítette, jelentősen emelték a nevelőszülői díjazásokat, hogy legyen anyagi ösztönzője is a családjukból kiemelt gyermekek nevelésének.