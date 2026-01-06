Dől a közpénz a fideszes vádlottakhoz

A korrupcióval gyanúsított Simonka György és a volt fideszes politikus szintén vádlott rokonai is évről évre fölveszik a vissza nem térítendő agártámogatásokat – írja a 24.hu.

A lap felidézi, a fideszes politikust és 33 társát bűnszervezetben elkövetett, 1,4 milliárd forintos károkozással vádolják, az ügy lassan hatéves, a legutóbb azért húzódott, mert a bíró, aki lemondott, így indokolt:

„Sajnos az az igazságszolgáltatás, melynek igyekeztem elkötelezett képviselője lenni, mára megszűnt létezni.”

Az ügy első rendű vádlottja egy szabolcsi gazdálkodó, aki a hivatalos adatbázis szerint 370 millió forint támogatást vett fel

költségvetési és európai uniós forrásokból a büntetőper 2020. januári kezdete óta. Az első rendű vádlott Simonka bizalmasa, akinek korábban több közös cége is volt a volt Békés megyei képviselővel.

Simonka György harmadrendű vádlott az ügyben, ő és a szintén vádlott felesége ugyancsak kapott támogatást, igaz, jóval kisebb összegben. Az állami adatbázis szerint

az elmúlt hat évben Simonka és felesége valamivel több mint tízmillió forint agrártámogatást vettek fel.

Simonka unokahúga, az ügy hatodrendű vádlottja szintén élt a támogatási rendszer lehetőségeivel, és több mint 30 millió forintot vett fel a per kezdete óta. A kilencedrendű vádlott neve is szerepel a támogatói listán, ő csaknem 26 millió forint vissza nem térítendő támogatást vett fel 2020 óta.

A korrupcióval vádolt fideszes expolitikust 2024 megválasztották Pusztaottlaka polgármesterévé.

Simonka nemrég pedig egy kommentben hivatali visszaéléssel és befolyással üzérkedéssel vádolta meg magát, ami miatt Hadházy Ákos feljelentést tett. Simonka azt vágta egy másik fideszes politikus fejéhez, hogy korábban ő szerzett neki jól fizető alibi állást az EU-s pénzek elosztásáért felelős Széchenyi Programirodánál a szolgálataiért fejében.