Drágulás: a héten 600 forint fölé emelkedik a benzin átlagára

A januári brutális jövedéki adó emeléstől függetlenül is folyamatosan nő az üzemanyagok ára. Ugyan voltak kutak, ahol már korábban is előfordult 620 forint körüli benzinár, az átlag csak most lépi át a 600-as lélektani határt.