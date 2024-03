A dél-koreai sajtóból kellett kiderülnie: egy harmadik akkumulátorgyárat is épít Gödön a Samsung

Egy újabb akkumulátorgyárat tervez Gödre a Samsung, pedig még zajlanak a második bővítési munkálatai – számolt be az Átlátszó. Az új gyár építése még meg sem kezdődött, de már toborozzák hozzá a filippínó vendégmunkásokat, tehát itt sem lesznek új munkahelyek a magyaroknak.

Sem a Samsung, sem a Fidesz-kormány nem tájékoztatta a magyar nyilvánosságot az új akkuüzem tervéről.

Az Átlátszó azonban

egy dél-koreai lapból tudta meg, hogy új akkugyárat tervez Gödre a Samsung.

„Ijesztő szennyezések a gödi Samsung-gyárnál” – ezzel a címmel jelentették meg a harmadik akkugyárról szóló cikküket. A K-News című lap írt először arról is, hogy más mellett 88 tonnányi magzatkárosító oldószerrel szennyezte Göd és a környék levegőjét a Samsung-gyár.

Egy másik dél-koreai híroldal a Samsung SDI magyarországi terjeszkedési terveiről cikkezett, hangsúlyozva hogy Magyarországon bővülnek leggyorsabban a Samsung beruházásai. Még zajlik a második gödi akkumulátorgyár bővítése, de február 27-én a Samsung SDI már azt is megerősítette, hogy döntés született egy harmadik gödi akkugyár létesítéséről.

A The Elec cikke arról is beszámol, hogy szerintük a háttérben a Hyundai Motor Grouppal való megegyezés áll, aminek keretében a Samsung SDI 2026 és 2032 között a cég új generációs elektromos járműveihez szállítana akkumulátorokat. Azt is megírták, hogy a Fülöp-szigeteken már javában zajlik a munkaerőtoborzás.

(Címlapkép: Orbán Viktor miniszterelnök és Jun Szogjol dél-koreai államfő kezet fog megbeszélésük előtt Vilniusban, a NATO-csúcstalálkozó helyszínén 2023. július 11-én. A megbeszélésén Magyarország és Dél-Korea együttműködésének fejlesztési lehetőségeiről volt szó. MTI/Fischer Zoltán)