Bencze János: Egy ilyen vegyianyag-elosztónál a fideszes korrupció és Kína ipari gyarmatosító mentalítása találkozik

Kiszivárgott kormányzati dokumentumokból kiderült, hogy a Fidesz-kormány és a kommunista Kína már a megállapodás közelébe jutott egy Záhonyba, illetve Soroksárra tervezett, évi 2 millió konténer és 24 ezer szerelvény fogadására alkalmas, kínai, vegyianyag-elosztóközpont ügyében. Orbán Viktor és a kormány azóta tagadja a tervet. Erről kérdezzük Bencze Jánost, a Jobbik-Konzervatívok országgyűlési képviselőjét.

A Direkt36 birtokába került, kiszivárgott, kormányzati iratokból kiderült, hogy a Fidesz-kormány és a kínai állam közös beruházásként egy évi 2 millió konténernyi vegyiáru átrakodását ellátó logisztikai központot tervez hazánkba. Ön szerint mi ebben a ráció? Mit nyerhetünk és mit veszíthetünk vele?

Magyarország a Fidesz-kormány ténykedésének következtében önként válik Európa hátsó udvarává és hulladéklerakójává. A rendszerváltás óta minden kormány kudarcot vallott az ország iparának, feldolgozóiparának működtetésében, ebben külön kiemelkedik az Orbán-kormányok sora mivel már 17 éve irányítják az országot.

Saját kudarcuk beismerése, hogy idegen országok multicégeire bízzák az ország iparosítását. Miután az EU-ban kitellett a becsületük, a környezet- és munkavédelmi, érdekvédelmi feladatokat köztudottan semmibe vevő Kína kiszolgálóivá teszik az országot.

Semmit sem nyerhetünk egy ilyen beruházással, hiszen ez csak Kína érdekeit szolgálja.

Viszont a veszteségi és kockázati oldal óriási lehet. Bármiféle emberi mulasztás, környezeti katasztrófa, baleset ami ezeket a vegyianyag-szállító eszközöket, vagy -tároló, -átrakó telephelyeket éri beláthatatlan következményekkel járhat a jelenben élők és a jövő generációi számára. Véglegesen elszennyezheti a termőtalajt és tönkreteheti az ivóvízbázisokat.

A gigaberuházást tárgyaló iratokat titokban tartotta az amúgy szinte mindent büszként világgá kürtölő kormány. Mi lehet az oka ennek a nagy titkolózásnak?

Jól láthatón mindent, ami egy normális ország érdekeivel ellentmond gondosan titkolnak, hiszen ez a saját propagandájukkal is ellentétes. Vidéki jólétet és a mezőgazdaság és az élelmiszeripar aranykorát ígérték. Ezzel szemben a termőföldet és az ország vízkincsét jól láthatóan alárendelték különféle külföldi multik környezetre veszélyes ipari érdekeinek, az akkumulátor gyáraktól kezdve a jelenleg említett vegyianyag-elosztóig.

Az iratokból az is kiderül, hogy Rogán Antal nem csak miniszterként támogatta a tervet, de az egyik hozzá köthető cég is részt venne a vegyianyag-elosztó építésében. Ez lehet a valódi ok, amiért támogatta a projektet?

Mindent a saját gazdagodásuknak rendelnek alá, gondosan lefedve propagandával azt.

Az ország jövője semmit sem számít nekik, csak a saját köreik üzleti érdekei. Legyen szó gazdasági bevándorlókról, környezetszennyező üzemekről, vagy bármiről.

Ékes példája ennek a 2018-ban kibukott horvát szennyvíziszap biznisz, vagy a 2022-es évben nyilvánosságra került olasz műanyaghulladék-import ügye. Mindegyik esetben világos volt, hogy szennyező, környezetkárosító anyagokat jó pénzért behoztak Magyarországra lerakni. semmibe véve a jövő számára tönkretett termőföldet, vízkincset.

Ön szerint milyen környezeti és társadalmi hatásai lehetnek egy ilyen nagy kapacitású létesítmény megépítésének és működtetésének annak közvetlen környezetében és hazánkban általában?

Ismerve a Fidesz-kormány maffia szintű hatalmi gépezetét, amivel bármiféle számukra hátrányos adatot, tanulmányt, mérési eredményt képesek eltitkolni, ehhez hozzátéve a kínaiak köztudottan "laza" hozzáállását a környezetvédelemhez, borítékolható hosszútávon a katasztrófa. A lassan a földbe, az ivóvízbe bejutó, vagy a légkörbe kikerülő vegyianyagok egészségügyi hatásai évek évtizedek múlva jelentkeznek majd a környező lakosság egészségügyi állapotában.

Egy tűzeset egy ilyen vegyianyag átrakónál, ahol a hazai korrupció és a kínai ipari gyarmatosító mentalítás találkozik egyenlő a természeti és egészségügyi katasztrófával.

Tetézi mindezt a tűzoltóság, a katasztrófavédelem, az egészségügy egyre fokozódó létszámhiánya. Európa éléskamrája lehetnénk, a hazai földben megtermelt nyersanyagokból, ehelyett Európa és a világ környezetszennyező multicégeinek hulladéklerakója leszünk!

Az Országgyűlés július 3-i ülésén Orbán Viktor személyesen is tagadta a vegyianyag-átrakodó tervét, a Kormányzati Tájékoztatási Központ pedig ma, a Direkt36 cikkére reagálva közölte, hogy "a miniszterelnök és a kormány nem támogatja vegyianyag-elosztó létesítését, és így nem épül ilyen Magyarországon". Ön szerint mennyire nyugodhatunk meg ezek után?

Orbán Viktor már sok mindent letagadott – vagyis ahogy ő csinálja máshogyan nevezett.

Nem vehetik el a magyarok munkáját idegen munkások! Ezzel szemben 500 ezer migránsmunkás behozatalát valósítják meg.

Vagy nem vegyianyag elosztónak fogják nevezni, hanem például konténer-terminálnak, vagy bármi másnak. Esetleg szemrebbenés nélkül azt mondja majd, hogy mindez a "miniszterelnök és a kormány támogatása nélkül valósult meg"...

(Címlapkép: Az első Kínába induló exportvonat a Rail Cargo Terminal - BILK Zrt. fővárosi székhelyén 2017. november 27-én. A Kína-Közép-Kelet-Európa (KKE) csúcstalálkozó alkalmából elindult az első két exportvonat Kínába, a szerelvények egyike Ukrajnán, Oroszországon és Kazahsztánon át visz árut a távol-keleti államba, a másik vonat konténereit a görögországi Pireusz kikötőjéből hajón szállítják tovább. MTI Fotó: Illyés Tibor)