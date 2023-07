Erőszakos államosítással golyózná ki a magán CT- és MR-szolgáltatókat az Orbán-kormány

A hétfői parlamenti napon fogadta el az Országgyűlés kormánypárti többsége az egészségügyet is érintő jelentős módosításokról. Az ezért elelős Népjóléti Bizottságot a közelébe sem engedték a politikai alapon meghozott változtatásnak, így a szakmai ellenőrzés ezóúttal is elmaradt – számolt be a Népszava.

2024 szeptemberétől államosítják a közfinanszírozott képalkotó, CT- és MR-vizsgálatokat.

Ez azt jelenti, hogy azok a magánszolgáltatók, akik az állami intézmények megrendelésére végeztek az állami intézmények helyett ilyen képalkotó vizsgálatokat, jövő szeptembertől nem végezhetnek ilyet, illetve az állam nem finanszírozza ezeket. Az így is várólistás vizsgálatok egyharmadával kevesebbhez jutnának hozzá ez által a betegek, hacsak nem kap valamelyik cég átmeneti mentességet.

Az ezekre a szolgáltatásokra vonatkozó szerződéseket a kórházaknak, szakrendelőknek fel kell mondania, a szolgáltatókat pedig a területért felelős miniszter, azaz Pintér Sándor egy rendeletben meghatározott összeggel kárpótolja. A szolgáltatásból így kiszoruló cégek gépeit szívesen megveszi az állam.

A kórházi gyógyszertárak magánkezekbe mennek.

Az állam közbeszerzési eljárás keretében, pályázat alapján osztja szét a 107 kórházi patika működtetési jogát. A kiszervezéssel a kormány névleges célja az egységes színvonalú szolgáltatás elősegítése.

(Címlapkép: Miseta Attila, az egyetem rektora, Schanda Tamás, az Innovációs és Technológiai Minisztérium parlamenti és stratégiai államtitkára, Bódis József felsőoktatásért, innovációért és szakképzésért felelős államtitkár, Sebestyén Andor, a központ elnöke és Bogner Péter, az Orvosi Képalkotó Klinika igazgatója átadja a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ új, csúcskategóriás CT-berendezését 2020. július 31-én. MTI/Varga György)