Erre még Rákosi is elégedetten csettintene: Orbán Viktor már az igazságszolgáltatást is utasítja

Orbán Viktor egyetlen kormányrendelettel úgy határozott, a bíróságok megszüntetnek minden, a szolidaritási hozzájárulással kapcsolatos bírósági eljárást – jelent meg a miniszterelnök aláírásával ellátott kormányrendelet a kedd esti Magyar Közlönyben.

„A 2023–2025. években esedékessé vált szolidaritási hozzájárulással kapcsolatosan folyamatban lévő pert a bíróság megszünteti”

– utasítja az igazságszolgáltatást a végrehajtó hatalom teljhatalmú feje.

A rendelkezés alapja egy alkotmánybírósági határozat, mely a Fidesz-kormány álláspontja szerint azt mondja ki, a településeket terhelő extra teher nem sérti az Alaptörvényben biztosított önkormányzati jogokat. Ezért az intézkedés elrendelte az az alapján kivetett 2023 és 2025 közti szolidaritási hozzájárulás beszedését azzal, hogy

– a rekvirálással kapcsolatos lebonyolítási folyamat, intézkedés, irat nem minősül hatósági aktusnak,

– ellene pert indítani vagy azonnali jogvédelmet kérni nem lehet.

A főváros azonban már több, kulcsfontosságú pert is nyert a kormányzattal szemben.

A rendelet azt is leszögezi, Budapesttől 57,8 milliárd, valamint 75,5 milliárd, a főváros XV. kerületétől 3,2 milliárd, Budaörstől 4,6 milliárd, Szigetszentmiklóstól pedig 1,9 milliárd forint szolidaritási hozzájárulást kell beszedni azzal, hogy az eddig megfizetett vagy beszedett terhet be kell számítani.

A rendelkezéseket a háborús veszélyhelyzetre hivatkozva hozták meg.