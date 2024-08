Fásy Ádámon kívül érdemkereszttel tüntették ki Mészáros Lőrinc bankjának vezetőjét is

Magas színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést kapott Fásy Ádám – szúrta ki a 444 a Kulturális és Innovációs minisztérium sajtóközleményében. A lap kiemelte: Fásy az elmúlt évtizedekben leginkább a Zeneexpressz, illetve Fásy mulató című mulatós zenékkel megtöltött műsoráról, illetve arról volt ismert, hogy a ’90-es évek kezdetén ő lett a Miss Universe Hungary, a Miss Europe Hungary és a Miss Intercontinental Hungary licencek tulajdonosa.

A Fidesz-közeli haknizenésznek a díjat „augusztus 20-a alkalmából” adta át a Pesti Vigadóban Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium minisztere, Zsigó Róbert a minisztérium miniszterhelyettese és Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár.

A Fidesz-kormány a lovagkeresztet azzal indokolta, hogy Fásy „kulturális szervező, műsorvezető, a Munkácsy Alapítvány elnöke”. Hankó a díj átadásakor mindezt megtoldotta egy ájtatoskodó semmitmondással: „állhatatos értékőrzés és bátor értékteremtés, ami egyszerre jelenti keresztény kultúránkat, a fiataloknak hivatást közvetítő tudást, a kreativitásunk által megszülető innovációt és jövőt adó családjainkat”.

Mészáros Lőrinc bankjának vezérét is lovagkereszttel jutalmazta a Fidesz-kormány.

Barna Zsolt, az MBH Bank Nyrt. elnök-vezérigazgatója a Magyar Érdemrend parancsnoki kereszt polgári tagozatát kapta meg, az indoklás szerint „kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként Magyar Érdemrend tisztikereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült”. Ugyanebben az elismerésben részesült Kardosné Gyurkó Katalin is, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnöke, aki a fideszes pedofilbotrány kirobbanásakor kiállt Novák Katalin mellett. Ez nem is meglepő, hiszen a Fidesz polgármesterjelöltje volt Érden. „Magas állami kitüntetésben részesült Dr. Szomolai Csaba, az Állami Számvevőszék alelnöke” is: a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetést kapta meg.

(Címlapkép: Fásy Ádám, Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter és Zsigó Róbert, a minisztérium parlamenti államtitkára. MTI/Bruzák Noémi)