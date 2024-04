Fideszes és ellenzéki támadások miatt lép hátra Miskolc polgármestere?

Hiába jelentette be, hogy újraindulna Miskolc polgármesteri székéért Veres Pál, most úgy tűnik, mégsem teszi ezt meg – számolt be a hírről a Borsod24. A lap szerint magánéleti és egészségügyi okok állhatnak Veres döntése mögött. Az ügyben portálunknak a helyi Jobbik-Konzervatívok is eljuttatták álláspontjukat, amelyből más problémára is fény derül:

Amikor Veres Pál 2023 tavaszán bejelentette, hogy újra el kíván indulni polgármesterjelöltként a választáson, a Jobbik-Konzervatívok elsőként állt be mögé.

A Jobbik kifejtette: sokáig egyedüli pártként álltunk a polgármester mögött. Közösségünk helyi szinten hozta meg ezt a döntést, amit országos elnökségünk is hamar jóváhagyott. Hittünk benne, hogy a várospolitika elsődlegessége, Miskolc érdekeinek következetes képviselete fontosabb, mint bármilyen pártpolitikai érdek. Ezekkel az elvekkel nem maradtunk egyedül, ám nem is tette őket mindenki magáévá. Valljuk, hogy nem pártok és nem politikusok, hanem kártékony, ön- és pártérdekeiket előtérbe helyező egyes emberek és klikkek aknamunkájának következménye az, hogy Veres Pál feladta a küzdelmet. Sajnáljuk a döntést, ám ezzel elérkezett az ideje, hogy a pártos szembenállás ne legyen többé a „kisebbik rossz”, amit egyszer már le kellett nyelnünk és hogy egyszer és mindenkorra szétválasszuk azokat, akik Miskolcért dolgoznak és azokat, akik csak saját magukért tesznek - fogalmaztak.

A Jobbik-Konzervatívok állásfoglalása is azt a belső viszályt erősíti meg, amelynek részesei voltak kormánypárti önkormányzati politikusok és bizonyos ellenzéki képviselők és amelynek következtében Miskolc jelenlegi polgármestere visszalépett az újraindulástól.

(Címlapkép: Veres Pál, Miskolc polgármestere beszédet mond a környezetkímélő, klímasemleges elektromos BYD típusú autóbuszok átadásán Miskolcon 2022. augusztus 5-én. MTI/Vajda János)