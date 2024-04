Fideszes logika: Lebuktunk? Legközelebb nem fogunk!

Tiborcz István üzleti körének hegyvidéki beruházásainak ismertetését követően vette észre a Válasz Online, hogy Lázár János miniszter kezdeményezett egy intézkedést, amely nagyban megnehezíti majd a jövőben az oknyomozó újságírást.

A Válasz Online korábbi cikke leírta milyen beruházás zajlik a svábhegyi, egykori gyermekkórház telkén, illetve, hogy hogyan is jutott hozzá a magyar államtól igen kedvező áron Tiborcz István üzleti köre a svábhegyi telekhez. Ezt követően került nyilvánosságra Lázár János jogszabálytervezete, amely megnehezítené hasonló tényfeltáró cikkek megírását.

Lázárék el akarják rejteni a szemünk elől a NER-es luxusberuházásokat.

Magyarországon mindig nagy titkolózás övezte az építéshatósági ügyeket – fogalmaz a lap –, miközben ezek normális körülmények között közügynek számítanának. Sok országban az építkezések teljesen nyilvános folyamatok. Itthon a hozzáférés eddig is korlátozott volt, de azért az Építésügyi Hatóság elektronikus rendszerére az ÉTDR felületére sok lényeges dokumentum felkerült.

A svábhegyi ingatlanszerzésről szóló cikk is az ÉTDR segítségével készült. Ezen a felületen bárki megnézheti a beadott építési engedélyeket, az ezekkel kapcsolatos döntéseket, és mellékletként letöltheti a tervek egy részét is. A tömegtájékoztatás szerepe itt azért elengedhetetlen, mert nem igazán jellemző, hogy állampolgárok maguktól rendszeresen látogatnák ezt a felületet, ugyanakkor a közéleti folyamatok megértéséhez az ingatlanvagyonok változásának nyomon követéséhez is szükséges. Márpedig Lázár János minisztériuma ezt a tájékozódási forrást kívánja bezárni.

Visszamenőleg is elérhetetlenné tennék a Fidesz körei számára kínos információkat.

Az általa előkészített jogszabálytervezet módosítaná azt a kormányrendeletet, és minden olyan passzust törölne belőle, ami az általános tájékoztatási felületről szól. Ez megszűnik, illetve a felület teljes tartalma visszamenőlegesen is elérhetetlenné válna a hatályba lépéstől. „A cinizmus minősített esetének látszik, hogy a tervezet indoklása ugyancsak ennyi: a módosítás célja a tájékoztató felület megszüntetése.” – írja a Válasz Online. Némi reményt hagyva ugyanakkor azt is megállapítja, hogy a miniszternek nem minden esetben valósultak meg a merész jogalkotási ötletei. A kastélyvagyon ingyenes szétosztogatásából például azért nem lett törvény, mert a köztársasági elnök és az Alkotmánybíróság megvétózta, s talán ugyancsak valamilyen akadály lehetetleníti majd el ezt a hatalmi szándékot is.

(Címlapkép: Orbán Viktor, Semjén Zsolt és Lázár János. MTI/Kovács Tamás)