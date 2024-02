Fordulat: beidézte Magyar Pétert az Integritás Hatóság

Az interjúimban elhangzottak miatt a mai napra beidézett az Integritás Hatóság

– adta hírül Facebook-posztjában szerdán Magyar Péter. Varga Judit volt igazságügyi miniszter exférje annak köszönhetően vált országosan ismertté, hogy a kegyelmi ügyet is magába foglaló pedofilbotránnyal párhuzamosan kilépett a NER-ből, azóta pedig több interjúban is a Fidesz és a kormány számára sokatmondóan kínos, korrupciógyanús ügyekről beszélt, kritikus hangvételben. Megnyilvánulásaiban már Rogán Antalt és Tiborcz Istvánt is bírálta.

A Diákhitel Központ volt vezetője felelevenítette, az IH „az a szervezet, amelynek a létrehozását a gonosz Brüsszel az uniós pénzek kifizetéséhez feltételül szabta”.

Ám szavai szerint azt, hogy milyen ügyben és milyen céllal idézték be, nem tudja, de bízik benne, hogy az újonnan felállt hatóság érdemi munkát tud végezni.

Hogy lenne mit vizsgálni, az a napnál is világosabb

– írta bejegyzésében Magyar Péter.

Mint arra a 24.hu emlékeztetett, korábban Vona Gábor pártja, a Második Reformkor (2RK) jelezte, hogy Magyar Péter egyik interjúja alapján az Integritás Hatósághoz is fordul, valamint feljelentést is tesz. Az Integritás Hatóság az európai uniós forrásokból megvalósuló projekteket, közbeszerzési eljárásokat monitorozza, és részt vesz a korrupcióellenes terv összehangolásában is.

Reagált az IH, de nem derült fény arra, miért is történt az idézés

„Az Integritás Hatóság kockázatelemzési tevékenysége során folyamatosan figyelemmel kíséri a magyar közéletben és sajtóban megjelenő fejleményeket. Ezek kapcsán folytattunk megbeszélést Magyar Péterrel is. A gazdaság megtisztítása és a nemzet felemelkedése közös ügyünk, mindannyiunknak tenni kell érte” – időközben ezt válaszolta a Telex megkeresésére az Integritás Hatóság.

Ugyanakkor a portál konkrét kérdései megválaszolatlanok maradtak. Így az IH válaszából nem derült ki, hogy pontosan milyen ügyben idézték be Magyar Pétert, indított-e vizsgálatot a hivatal a kijelentései miatt és ha igen, akkor pontosan milyet, és milyen jogcímen.

