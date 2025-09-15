Gond lehet a Mészáros–Szíjj-duó egyik legnagyobb bizniszével

Bár 2022-ben 35 évre szerezte meg a Mészáros Lőrinc és Szíjj László oligarchák nevével fémjelzett Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF) a hazai gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetésének jogát, a HVG360 arról ír, könnyen el is bukhatják azt.

A cikk szerint felmondási okra ad lehetőséget, ha az Európai Bizottság (EB) kötelezettségszegési eljárást indít a koncesszió miatt, különösen ha az Európai Unió Bírósága marasztaló ítéletet hoz. Márpedig az EB megindította a vizsgálatot, ugyanis komoly aggályai vannak: szerintük a 35 évre szóló koncesszió értékének becslése nem volt megalapozott, ű a koncesszió időtartamát is kifogásolják, továbbá azt is, hogy a kialakított struktúrában túlságosan kevés kockázatot visel a koncesszor.

Az EB szerint lényegében egy egyszerű közbeszerzésről lehet beszélni.

A lap szerint azonban kicsi az esélye, hogy a mostani kormányzat felmondaná a két hazai milliárdos cégével a koncessziós szerződést.

Az MKIF-hez tartozik az M1-es autópálya üzemeltetése is, melynek bővítése kétéves csúszás után most kezdődött el.