Gyöngyösi Márton szerint újra a vasfüggöny mögé kerül a magyar oktatás

Az ok meglehetősen prózai: a Fidesznek fontosabb a politikai kontroll az egyetemek fölött, mint a magyar diákok, és kutatók – magyarázta Gyöngyösi Márton, aki egyben a párt EP-képviselője is.

Jó ideje lehetett látni, hogy baj lesz. A magyar egyetemek „piaci alapon” való átalakításáról ugyanis már az első lépésben kiderült, hogy a piaci szempontok a legkisebb szerepet sem játszották benne.

Gyöngyösi rámutatott: annál fontosabb volt a kormány számára, hogy a magyar felsőoktatás jelentette vagyont magánalapítványokba szervezze ki, amelyeknek a kuratóriumába – kit mást mint – fideszes minisztereket, országgyűlési képviselőket, és Orbán Viktor aktuális kegyeltjeit ültették.

Az átszervezés ellen hasztalan tiltakoztak hónapokig diákok, tanárok, és az ország jóérzésű része egyaránt, a fideszes gőzhenger éppen úgy taposott el minden ellenkező véleményt, ahogy máskor is szokta – összegezte az ellenzéki pártelnök.

Amivel nem biztos, hogy számoltak, az az, hogy vannak a fideszes gőzhengernél és hatalmasabb hengerek az életben.

Az első sokk akkor jött, amikor az Európai Bizottság belengette, hogy a jövőben kizárhatja a magyar egyetemeket az Erasmus- és a Horizon-programokból. Szerintük ugyanis az aktív politikusok jelenléte az egyetemeket irányító kuratóriumokban többszörösen is összeférhetetlen.

A jobbikos politikus ki is fejtette:

🔴 Összeférhetetlen azért, mert direkt politikai befolyást jelent az intézményekben, az akadémiai szabadság olyan elveit sértve ezzel súlyosan, amelyeket az európai kultúrkörben már a 12. század körül sikerült lefektetni.

🔴 És összeférhetetlen azért is, mert olyan politikusok neve lenne az egyetemi pályázatok alatt, akik másik pozíciójukban éppen a megpályázott pénzek elosztásáról döntenek.

Miközben Navracsics Tibor égre-földre esküdözött, hogy a problémát rendezni fogják, most ott tartunk, hogy szeptemberig konkrét törvénymódosítást kellene eszközölni, az Európai Bizottságnak pedig rohamtempóban kellene azt megvizsgálnia – fejtette ki Gyöngyösi Márton. Hozzátette: erre azonban alig van esély, hiszen a Magyar Országgyűlés sem ülésezik már szeptemberig, és a Bizottság is szünetet tart a nyáron.

Navracsics volt oktatásért felelős európai biztosként tudta ezt, mégis belehazudott a magyar fiatalok, és kutatók arcába – amit persze már megszokhattunk volna a Fidesz hosszú kormányzása alatt a rendszer beszélő fejeitől.

"És hogy mi jön most?" – tette fel a költői kérdésta jobbikos EP-képviselő, majd meg is válaszolta:

A 2024-es évre már nem pályázhat Erasmus ösztöndíjra magyarországi hallgató, sem Horizon-ösztöndíjra magyarországi kutató. Emellett pedig a mi egyetemeinkről is elmaradnak majd a többi uniós országból érkező diákok és kutatók. Nem kérdés, hogy milyen folyamatokat fog ez beindítani úgy, hogy a magyar érettségizők jelentős része már most is külföldi egyetemekre adta be felvételijét.

A magyar felsőoktatás a szocializmus időszakába fog visszasüllyedni, abban a tekintetben is, hogy európai hallgatók helyett majd újra érkeznek ide a harmadik világ korrupt elitjének porontyai, akik persze még inkább szívesen látott vendégek lesznek Magyarországon.

Cserébe a magyar fiatalok más országok kutatási eredményeit fogják gazdagítani, és jó eséllyel ott is maradnak majd, megtapasztalva az ordító különbségeket az orbáni Magyarország és más európai államok társadalma és karrierlehetőségei között – összegezte a szomorú jövőképet Gyöngyösi Márton. Szerinte a kormány pedig minderre továbbra is annyit tud válaszolni, amit eddig: hazudozik és a hazatelepülést promotáló irodákat kíván nyitni.

Kedves Navracsics Úr, kedves fideszes politikusok! A magyar fiatalok nem hülyék, legyenek szívesek nem annak nézni őket! Hazudozás helyett inkább vonuljanak ki az oktatásból, és adjanak lejjebb a kapzsi igényeikből. Ha nem teszik, Önök fogják Magyarország jövőjét megsemmisíteni, már ha eddig nem tették. Ez ennyire egyszerű.

(Címlapkép: Gyöngyösi Márton/facebook)