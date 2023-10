Ha már születésnap: A szovjet emlékmű eltüntetését a húsz évvel ezelőtti Jobbik is fontosnak tartotta

Gyöngyösi Márton megkeresésünkre azt mondta a párt alapításának húszéves évfordulójára írt ünnepi beszéde is, a haza védelmében, a nemzet szolgálatában gondolatiságra épül majd.

A Jobbik volt az a párt, amely elsőként követelte a magyar földek külföldi kézre történő átjátszásának megállítását - ezért még pulpitust is foglaltunk az Országgyűlésben - az ügynöklisták nyilvánosságra hozatalát, igazságot a becsapott kisemmizett devizahiteleseknek.

„Emellett európai uniós kezdeményezést is útjára indítottunk, a béruniót. Ez azt a problémát fogalmazta meg amely fennáll mind a mai napig, hogy az európai nemzetközösség polgárainak bérei között hatalmas különbség tapasztalható. Célunk ma is elérni azt, hogy egy Kelet-Közép Európában dolgozó uniós állampolgár hasonló bért kaphasson, mint a Nyugat-Európában hasonló munkakörben dolgozó másik uniós állampolgár. Azaz a például a magyar béreket is emelni kell.” – szögezte le Potocskáné Kőrösi Anita , a Jobbik-Konzervatívok elnökhelyettese. Hozzátette a migránsmunkások ellen is azért emelik fel jelenleg a szavukat, mert elveszik a magyar emberek munkáját, az amúgy is alacsony hazai béreket letörik, emellett fiataljaink külföldre távoznak.

Potocskáné Kőrösi Anita szerint a Jobbik először ifjúsági mozgalomként később pártként is a mindennapok emberének igyekezett segítő kezet nyújtani.

„Éppen ezért tartottuk mindig fontosnak, hogy ott legyünk a kilakoltatásoknál és segítséget nyújtsunk a bajutottaknak. Ugyanez motivált akkor is minket, amikor a rabszolgatörvénynek nevezett, munkatörvény módosítás ellen tiltakoztunk, és ugyanígy ma is kiemelt jelentőségűnek tartjuk, hogy a hazai oligarchák azon törekvését is megakadályozzuk, hogy magánosítsák, elrabolják a Balatonpartot a magyar emberektől. Ennek kézzelfogható eredménye volt az a civil összefogás, amelynek eredményeként sikerül rendre megakadályozni a balatonparti Club Aliga teljes lenyúlását, de ugyanilyen eredményeket mutathatunk fel a közös fellépésnek köszönhetően a balatonföldvári kikötőépítés és strandlenyúlás ügyében is. A célunk az, hogy a sokszor magára maradt, a politikai érdekek miatt félrelökött magyar embereknek segédkezet nyújtsunk” – jelentette ki az ellenzéki párt elnökhelyettese.

Lukács László György, úgy emlékezik vissza az elmúlt húsz évre, hogy a Jobbik volt az a párt, amely fiatal alapítóival új gondolatokat hozott és egy kiutat mutatott az elhibázott rendszerváltásban résztvevő, régi pártok politikájába.

„A Jobbik a 2006-os utcai megmozdulásokban kovácsolódott erős közösségé. Nem véletlenül nevezték a politikájukat a harmadik útnak, ami nem vállalt közösséget a régi pártokkal nem akart részt venni azok kicsinyes vitáiban. Új gondolatokat akart közvetíteni és egy olyan nemzeti politizálást, amelynek nem a pozíciók és a harcállások menti marakodás állt a középpontjában. A mai napig is keressük azokat az ügyeket, amelyekben önálló állásponttal tudunk megoldásokat kínálni. Így volt ez legutóbb az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóságnál tartott akcióknál is, ahol egyedüli magyar pártként demonstráltunk az ellen, hogy az Orbán-kormány állítsa le a hazánkba telepítendő félmillió ázsiai migránsmunkás idehozatalát. Lezártuk az épület bejáratát is jelezve, hogy ez az Orbán-terv veszélyes, ugyanis az ideérkezők elveszik a magyar emberek munkáját, ezzel együtt jár, hogy a hazai fiatalság amúgy is nagy arányú külföldre vándorlása és ott letelepedése tovább fokozódik. Ráadásul a Fidesz tervezett lakoságcseréje kulturális, szociális és biztonságpolitikai problémákat, kockázatokat is hordoz magában. De ugyanúgy fontos számunkra, hogy hőseinket tisztelve ne elnyomó hatalmaknak gazsuláljunk. Miközben Orbán Viktor Pekingbe utazik találkozni Vlagyimir Putyinnal, mi eközben inkább fekete szalaggal vonjuk be a Szabadság téri szovjet emlékművet jelezve, hogy a magyar szabadságharcosokat eltipró agresszor hatalomnak állított emlékműnek nem a főváros szívében van a helye. Erre vonatkozó törvényjavaslatunkat egyébként legutóbb is lesöpörte a Fidesz. És ha már születésnap: A szovjet emlékmű eltüntetését a húsz évvel ezelőtti Jobbik is fontosnak tartotta” — jelentette ki a párt parlamenti frakcióvezetője.

(Címlapkép: Béli Balázs/Alfahír)