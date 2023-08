Habony Árpád unokaöccsének karját törték el a Szigeten a rendőrök

Habony Árpád milliárdos unokaöccsének karját törték el a rendőrök a Sziget Fesztiválon, miután az elfogadhatatlan viselkedése miatt kidobott férfi panaszt akart tenni a biztonságiakra, de közben a rendőrökkel is összeveszett, és megtagadta az igazoltatást, majd ellenszegült az ezt követő intézkedésnek.

Sztárügyvédekkel fenyegetőzött és magasrangú kapcsolatainak emlegetésével próbálta megakadályozni a hatósági intézkedést.

Sikertelenül.

Befolyásos, kormányközeli rokonsággal rendelkező, milliárdos vállalkozó az a férfi, akinek a Sziget Fesztivál bejáratánál, a K-híd közelében vasárnap hajnalban egy rendőri intézkedés közben eltört a karja – írta meg a Blikk, de akkor még nem lehetett tudni, hogy Habony unokaöccséről, Szetlik Gergőről van szó. Ezt a 444 derítette ki később.

A férfi részeg volt, kötekedett, nőket zaklatott, másokat is zavart, ezért a biztonságiak kidobták. A rendőrök a kitiltás jogszerűségét ellenőrizték, de a srác nem látta be, hogy jobb lenne már hazamenni. Helyette azzal fenyegette a rendőröket, hogy őket is feljelenti, leszereli. Személyazonosságát nem volt hajlandó igazolni, ebből kerekedett dulakodás.

Hallani lehetett a reccsenést, ahogy eltört a karja, amikor nem hagyta, hogy megbilincseljék.

A rendőrség a vasárnap hajnali intézkedéssel kapcsolatban a következőket írta a Blikknek: "A férfi korábban megszegte a rendezvény viselkedésre vonatkozó előírásait, és nem volt hajlandó távozni. A rendőrök közölték a férfivel, hogy panaszt a biztonsági cég vezetőjénél, míg feljelentést a közeli óbudai kapitányságon tehet. A férfi ezt sérelmezte, és azt mondta, feljelenti a rendőröket is. Ilyen esetben a rendőröket írásos jelentési kötelezettség terheli, ezért szükségessé vált a férfi személyazonosságának megállapítása. A férfi többszöri felszólítás ellenére sem igazolta magát, ezért a rendőrök közölték vele, hogy előállítják. A férfi a jogszerű intézkedéssel szemben ellenszegült, ezért a rendőrök a felszólításokat követően testi kényszert alkalmaztak, megbilincselték, előállították és igazolás megtagadása miatt szabálysértési feljelentést tettek ellene."

Kiderült, hogy Habony Árpád, NER-es üzletember unokaöccséről van szó, akinek valóban számottevő a vagyona.

Az eltört karú kötekedő, Szetlik Gergő, aki Habony Árpád unokaöccse. Ő Club Tihany Üdülőközpont Zártkörűen Működő Részvénytársaság vezérigazgatója, és bár nem tudni, hogy valóban milliárdos-e, a 444 információi szerint rendszeresen szerveznek közpénzből konferenciákat ebbe a szállodába és itt tartják a fideszes holdudvar Tranzit nevű fesztiválját is.

