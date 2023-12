Jobbik: Az idei év a dilettáns kormányzás miatt volt küzdelmes

A magyar emberek a talpon maradásért küzdöttek, mégpedig a kormány dilettáns gazdaságpolitikája, a rezsicsökkentés eltörlése, a családtámogatási rendszeren végrehajtott megszorítások, az Európa-rekorder infláció, a régiós szinten is magas üzemanyagárak miatt, no meg azért, mert a Fidesz zöld lámpát adott a migrációnak, ezzel veszélybe sodorta a magyarok munkáját, hazánk kulturális egységét, és letörte az egyébként is alacsony béreket - írja friss sajtóközleményében a Jobbik-Konzervatívok.

Kiemelték: 2024 viszont a változás éve lehet.

A júniusban esedékes önkormányzati- és EP-választások tétje ugyanis nem kevesebb, minthogy az idegen érdekek szolgálata mellett gőzerővel folytatódhat-e a Karmelitából kézi vezérelt kizsákmányolás, honfitársaink egyre távolabb sodródnak-e az uniós forrásoktól, a nyugati életszínvonaltól, és jelentős részük továbbra is napról napra fog élni, vagy végre a magyar nemzeti érdekek, így az EU-s pénzek hazahozatala, megfelelő helyre juttatása, a magyar munkavállalók megbecsülése, és az Orbán-család helyett a tisztességes magyar családok támogatása kerül-e előtérbe

- olvasható az ellenzéki párt közleményében.

A Jobbik-Konzervatívok a magyar nemzeti érdekeket szem előtt tartva azért dolgozik, hogy az utóbbi forgatókönyv valósuljon meg! Felelős kormányt, normális Magyarországot! - zárul a kommüniké.

(Címlapkép: A Miniszterelnöki Sajtóiroda által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök interjút ad a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának a brüsszeli Közmédia Központban az Európai Unió állam- és kormányfőinek kétnapos csúcstalálkozója idején, a második napon, 2023. december 15-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán)