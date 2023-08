Jobbik-Konzervatívok: A magyar egészségügy duplán fizetős lett, miközben egyre kevesebb a háziorvos

„Sorra jönnek az ilyen és ehhez hasonló hírek, mert valójában a fideszes kormány 13 éve elmulasztotta odaadni a pénzt, amelyre az egészségügyben dolgozóknak és a gyógyulni vágyóknak is szüksége lett volna. Ezért tartunk ott, hogy 13 év alatt több mint félezerrel nőtt a hiányzó háziorvosok száma.”

Így reagált lapunknak Lukács László György a Jobbik-Konzervatívok frakcióvezetője azokra a hírekre, hogy év végéig nem lesz hétvégenként gyermek fekvőbeteg-ellátás a békéscsabai kórházban, illetve már minden tizedik háziorvosi praxis betöltetlen.

Az Alfahír is beszámolt a békéscsabai kórházban kialakult helyzetről, ahol szeptember 1-jétől az intézmény békéscsabai részlegén hétvégenként nem lesz gyermekgyógyászati fekvőbetegellátás. Ez azt jelenti, hogy pénteken a beteg gyerekeket - amennyiben egészségi állapotuk megengedi - 16 óráig hazabocsátják. Ha viszont a gyermekeknek hétvégén is szükségük van kórházi szakellátásra, akkor áthelyezik őket a gyulai gyermekgyógyászati osztályra. Hasonló módon jártak el Jászberényben. Az ottani kórházban a csecsemő- és gyermekgyógyászati osztályon "személyi változások", azaz szakemberhiány miatt szeptember 1-ig korlátozzák az ellátást. Este 16 óra és reggel 8 óra között, valamint hétvégén nem lehet(!) szülni a városi kórházban. Hasonlóképp a gyermekosztály működését is ideiglenesen felfüggesztették. A szülészetet és gyermekgyógyászatot más kórházak veszik át.

Nincs jobb helyzetben a háziorvosi rendszer sem. Már minden tizedik háziorvosi praxis betöltetlen. A Gazdaságkutató Intézet (GKI) jelentése alapján a helyzet Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében a legrosszabb 73 üres praxissal, majd Budapest és Pest következik 56-tal, illetve 51-gyel. További súlyos gond az elöregedés és a nyugdíjba vonuló háziorvosok helyett nincs utánpótlás.

Sorra lehetetlenülnek a magát családbarátnak valló kormány szülészetei, gyermekosztályai. Mindez oda vezetett, hogy a magyar egészségügy duplán fizetős lett, hiszen a TB és adó befizetéseken túl saját zsebből magánellátást kell igénybe vennie annak, aki gyors ellátást szeretne

- hívta fel a figyelmet Lukács László György hangsúlyozva, hogy mindez hatalmas teher az embereknek ami nem maradhat így.

A Jobbik-Konzervatívok egy robosztus állami egészségügyben hisz, ahol nem kell duplán fizetni az ellátásért és ugyan olyan ellátást kapnak a borsodi és a vas megyei betegek is. A normális Magyarország egy erős állami egészségüggyel érhető csak el

- tette hozzá Lukács László György a Jobbik-Konzervatívok frakcióvezetője.

Címlapkép: Lukács László György, a Jobbik frakcióvezetője azonnali kérdést tesz fel az Országgyűlés plenáris ülésén 2023. április 11-én. Fotó: MTI/Kovács Tamás