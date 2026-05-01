Csere a Fideszben

Csütörtök este Szécsi Zoltán háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázónk azt közölte, bár a szintén egri Nyitrai Zsolt helyén listás mandátumot szerzett a Fidesz színeiben mégsem kívánja azt felvenni. Szécsi döntését a Heolnak családi okokkal indokolta.

Gulyás Gergely, a Fidesz új frakcióvezetője péntek délután azt közölte, „sajnálattal, ugyanakkor megértéssel” fogadta Szécsi Zoltán döntését, aki „továbbra is teljes mellszélességgel kiáll a Fidesz–KDNP politikai közössége mellett”. Gulyás Facebook-bejegyzésében arról tájékoztatott,

a frakcióhoz az eddigi drogügyi kormánybiztos, Horváth László csatlakozik.

„Heves megyének (sic!) erős képviseletre van szüksége az Országgyűlésben” – írta a fideszes frakcióvezető.

Horváth a Gyöngyös központú Heves vármegye 2. választókerületében volt a Fidesz jelöltje, ahol 39,64 százalékos eredménnyel (22 789 szavazat) jócskán lemaradt Kiss Jánostól, a Tisza 51,65 százalékot (29 694 voks) szerzett jelöltjétől.