Magyar Péter sógora lemond miniszterjelöltségéről

Lemond miniszterjelöltségéről Melléthei-Barna Márton, aki Magyar Péter igazságügyi miniszternek kért fel. A jogi szakembert még április elején jelentette be a leendő kormányfő, ám Magyar Péter akkori posztjából kimaradt, hogy az igazságügyi tárca feje a sógora lenne.

A döntést erős kritikák érték még a Tisza szimpatizánsai részéről is. Melléthei-Barna Márton ezért csütörtök este Facebook-bejegyzésben közölte, hátrébb lép:

Melléthei-Barna a posztban hosszan fejtegeti, a Tisza közösségének a kezdetek óta tagja, és a két év alatt elért sikereket is felsorolja, ami a kétharmados felhatalmazáshoz vezetett.

„De éppen a hatalmas felhatalmazásból következik az is, hogy a társadalmi konszenzust növelni, nem pedig csökkenteni kell a jogállam és az igazságtétel mögött. Ezt pedig a miniszterelnökkel fennálló rokoni, baráti kapcsolat most nem segíti. (...) Ezért annak érdekében, hogy a legkisebb árnyék se vetüljön a rendszerváltásra, egyeztettem Magyar Péterrel, és abban maradtunk, hogy az ország és a TISZA-kormány érdekét az szolgálja legjobban, ha a miniszterelnök egy olyan alkalmas és elkötelezett szakembert kér fel az igazságügyi miniszteri pozícióra, akit kizárólag tevékenysége alapján ítél meg a nyilvánosság”

– olvasható a bejegyzésben, majd hozzáteszi, a frakció tagja marad, és

köszönetet mondott a jogászok közösségének támogatásáért is.

Magyar Péter megköszönte Melléthei-Barna Márton elkötelezettségét, hazája, a rendszerváltás és a Tisza iránt, és úgy vélte „fantasztikus igazságügyi miniszter lett volna”, egyben közölte, pénteken megnevezi a tárca élére új jelöltjét.