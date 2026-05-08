A „magyar jogász szakma koronázatlan királynője” lesz az igazságügyi miniszter

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánját, az általa „a magyar jogász szakma koronázatlan királynőjének” nevezett Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter, a leendő miniszterelnök erről péntek délelőtti Facebook-posztjában számolt be. A kormányfői szék várományosa szerint a jelölt elmúlt két és fél évtizedben végzett akadémiai, szakmai és közéleti munkája „garancia arra, hogy az alkotmányos rend, a jogállam, a fékek és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újjáépítése a legjobb kezekben lesz”.
Kiemelte, Görög Márta a Magyar Jogász Egylet Elnökségének tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának tagja, továbbá tudományos tevékenysége mellett a Magyar Akkreditációs Bizottság Akkreditációs Kollégiumának elnökeként a felsőoktatás minőségbiztosításában is vezető szerepet játszik.
A szombaton esküt tevő miniszterelnök-jelölt közölte, Görög Mártának miniszterként kiemelt feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és annak elérése, hogy a törvényalkotás átlátható legyen, és a jogszabályok elfogadását érdemi szakmai és társadalmi egyeztetés előzze meg. Hozzátette, a következő időszak egyik legfontosabb célja annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon, politikai befolyástól mentesen működjenek. Emellett rá vár azon jogi feltételek megteremtése is, amelyek lehetővé teszik a Magyarországnak járó uniós források felszabadítását és hazahozatalát.
Csütörtökön Melléthei-Barna Márton, Magyar Péter sógora közölte, a nepotizmus vádjának elkerülése és a rendszerváltás sikere érdekében hátrébb lép, nem vállalja az igazságügyi tárca vezetését.
Magyar Péter kormánya így fog kinézni:
Miniszterelnökség: Ruff Bálint,
Pénzügyminisztérium: Kármán András,
Külügyminisztérium: Orbán Anita,
Gazdasági és Energetikai Minisztérium: Kapitány István,
Belügyminisztérium: Pósfai Gábor,
Honvédelmi Minisztérium: Ruszin-Szendi Romulusz,
Igazságügyi Minisztérium: Görög Márta,
Egészségügyi Minisztérium: Hegedűs Zsolt,
Gyermek- és Oktatásügyi Minisztérium: Lannert Judit,
Tudományos és Technológiai Minisztérium: Tanács Zoltán,
Agrár- és Élelmiszer-gazdasági Minisztérium: Bóna Szabolcs,
Terület- és Vidékfejlesztési Minisztérium: Lőrincz Viktória,
Közlekedési és Beruházási Minisztérium: Vitézy Dávid,
Szociális és Családügyi Minisztérium: Kátai-Németh Vilmos,
Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium: Tarr Zoltán,
Élő Környezetért Felelős Minisztérium: Gajdos László.