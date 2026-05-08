A „magyar jogász szakma koronázatlan királynője” lesz az igazságügyi miniszter

A Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karának dékánját, az általa „a magyar jogász szakma koronázatlan királynőjének” nevezett Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter, a leendő miniszterelnök erről péntek délelőtti Facebook-posztjában számolt be. A kormányfői szék várományosa szerint a jelölt elmúlt két és fél évtizedben végzett akadémiai, szakmai és közéleti munkája „garancia arra, hogy az alkotmányos rend, a jogállam, a fékek és ellensúlyok, valamint a jogbiztonság újjáépítése a legjobb kezekben lesz”.

Kiemelte, Görög Márta a Magyar Jogász Egylet Elnökségének tagja, a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának tagja, továbbá tudományos tevékenysége mellett a Magyar Akkreditációs Bizottság Akkreditációs Kollégiumának elnökeként a felsőoktatás minőségbiztosításában is vezető szerepet játszik.

A szombaton esküt tevő miniszterelnök-jelölt közölte, Görög Mártának miniszterként kiemelt feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és annak elérése, hogy a törvényalkotás átlátható legyen, és a jogszabályok elfogadását érdemi szakmai és társadalmi egyeztetés előzze meg. Hozzátette, a következő időszak egyik legfontosabb célja annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon, politikai befolyástól mentesen működjenek. Emellett rá vár azon jogi feltételek megteremtése is, amelyek lehetővé teszik a Magyarországnak járó uniós források felszabadítását és hazahozatalát.

Csütörtökön Melléthei-Barna Márton, Magyar Péter sógora közölte, a nepotizmus vádjának elkerülése és a rendszerváltás sikere érdekében hátrébb lép, nem vállalja az igazságügyi tárca vezetését.

Magyar Péter kormánya így fog kinézni:

Miniszterelnökség: Ruff Bálint,

Pénzügyminisztérium: Kármán András,

Külügyminisztérium: Orbán Anita,

Gazdasági és Energetikai Minisztérium: Kapitány István,

Belügyminisztérium: Pósfai Gábor,

Honvédelmi Minisztérium: Ruszin-Szendi Romulusz,

Igazságügyi Minisztérium: Görög Márta,

Egészségügyi Minisztérium: Hegedűs Zsolt,

Gyermek- és Oktatásügyi Minisztérium: Lannert Judit,

Tudományos és Technológiai Minisztérium: Tanács Zoltán,

Agrár- és Élelmiszer-gazdasági Minisztérium: Bóna Szabolcs,

Terület- és Vidékfejlesztési Minisztérium: Lőrincz Viktória,

Közlekedési és Beruházási Minisztérium: Vitézy Dávid,

Szociális és Családügyi Minisztérium: Kátai-Németh Vilmos,

Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium: Tarr Zoltán,

Élő Környezetért Felelős Minisztérium: Gajdos László.