Már csak ez kellett: Humanitárius fejlesztési központot nyitott Csádban az Orbán-kormány

A magyar kormány úgy döntött, hogy a Hungary Helps program részeként humanitárius és fejlesztési központot nyit Csád fővárosában, N'Djamenában – közölte a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára csütörtökön az M1-en. A lépést Azbej Tristan azzal indokolta, hogy helyben kell segíteni a bajba jutott embereket, hogy ne kelljen őket Európába és Magyarországra hozni.

A tervek szerint a központnak az lesz a feladata, hogy Csádban és a tágabb Száhel-övezetben összefogja Magyarország humanitárius, valamint gazdasági fejlesztési tevékenységét.

Szijjártó államtitkára elmondta: Száhel-övezet Európa szomszédságának a szomszédsága, és ami ott történik az kihatással van Európára is.

Hozzátette: a Száhel-övezet egy nagyon jelentős migrációt kibocsátó, illetve a migrációt átengedő régió, ami számos humanitárius és biztonsági kihívással küzd.

Ehhez képest maga az Orbán-kormány az, ami 500 ezer migránsmunkást akar betelepíteni Magyarországra.

Hangsúlyozta: Csád annál is inkább fontos, mert egymás után dőlnek be a térség kormányai és országai katonai puccsok, illetve fegyveres konfliktusok nyomán. Jelen van a keresztényüldözés és a klímaváltozás kiváltotta éhezés is.

Érdekes, hogy az amúgy örmény származású államtitkárt nem zavarta, amikor az azeriek kiüldözték a 2000 éve keresztény hegyi-karabahi örményeket a hazájukból.

Azbej Tristan szerint a Hungary Helps első afrikai kirendeltségének célja az ott élők megóvása, illetve a térségből induló migráció megállítása. Tájékoztatása szerint az idén két humanitárius missziót is indított Csádban Magyarország.

(Címlapkép: Azbej Tristan, a Külgazdasági és Külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára és a Hungary Helps programnak a vezetője, Remigius Ihyula nigériai katolikus plébános, Chikpa Wilfred Anagbe nigériai püspök és Louis Raphael Sako bíboros, bagdadi érsek, káld katolikus pátriárka Pozsonyban 2022. október 13-án. MTI/Krizsán Csaba)