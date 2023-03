Matolcsy nem fogta vissza magát: ismét masszívan bírálta a kormány gazdaságpolitikáját

Megint letért hazánk az egyensúlyi növekedés pályájáról, elakadt a reformfolyamat, és nincsenek elénk kitűzött, mérhető célok sem. Magyarország valódi erősségeire kellene építeni: a tudásra, az élelmiszeriparra, a vízre, a gyógyítási és egészségiparra és a Kárpát-medencére – fogalmazott Matolcsy György új könyvének bemutatóján csütörtökön. A jegybankelnök a növekedés.hu szerint azt is kijelentette:

"Mindenki hibázhat, sosem késő korrigálni."

Az Olvasónapló első kötetének bemutatóján az MNB épületében Matolcsy felidézte, volt egy magyar gazdasági siker, és 2000 körül egy széles autópálya nyílt a felzárkózáshoz, amely bezárult, és következett egy elvesztegetett évtized.

Az MNB-elnök felidézte, a felzárkózási pályát újranyitották 2010-ben, és az Új Széchenyi Tervtől kezdve a Széll Kálmán Terven át az otthonteremtő programokig számtalan sikerre került sor. Hozzátette:

"Azonban 2021-22-23-ban mintha bezárulna a magyar gazdasági felzárkózás útja, de ezt nem hagyjuk."

A jegybank vezetője azt is mondta: a magyar sikert keressük, és ezt a jövőben sem adjuk fel. A siker receptje mindig is az egyensúlyi politika volt, most azonban megint letért Magyarország az egyensúlyi növekedés útjáról. Öt év reformja hozott öt év felzárkózást, de elmaradt az új reform, és az fenyeget, hogy lassul a felzárkózás – figyelmeztetett.

Rámutatott: "elakadt a felzárkózás 2021-ben: az uniós átlag 76 százalékáról visszaestünk a 75 százalékra".

A rendszerváltás óta eltelt 32 év legsikeresebb éve 2001 volt, ha az akkori felzárkózás folytatódott volna, most Olaszországot előzhetnénk – érvelt Matolcsy, aki szerint

2021-ben gazdaságpolitikai hibák következtek be, egy ködbe burkolódzó gazdaságpolitikát találunk.

Mint kifejtette, jövőkép nélkül eddig még senkinek nem sikerült a felzárkózás, ezért mérhető célokból és az azokhoz rendelt időpontokból álló jövőképre van szükség.

"Az a cél, hogy Európa első öt országába bekerüljünk, nem mérhető cél, márpedig csak az a célkitűzés teljesülhet, ami mérhető" – jelentette ki.

Matolcsy meglátása szerint bezáródni látszik az az út, hogy 2030-a utolérhessük az EU-s átlagot.

Magyarország Európa vezető egészségügyi központja lehet, és a gyógyászati iparban a vízre is lehet építeni – világított rá.

Matolcsy aláhúzta, az az ország nyer, amely az erősségeire támaszkodik, és nem hagyja, hogy mások mondják meg, mi a jó neki.

Felrótta, az energiaigényes fejlesztési program nem a hazai erősségekre épít. Ehelyett a hazai tehetségre, a tudásra, az egyetemekre, a gyógyító Magyarországra, az élelmiszeriparra és a Kárpát-medencére kell építeni – fejtette ki.

Érvelése szerint a mennyiségi fejlődésről a minőségi fejlődésre kell áttérni, mindenben minőséget kell teremteni.

"Sok kormányzati döntés többet visz, mint hoz, de lehet korrigálni"

– mondta Matolcsy György, aki szerint ma mennyiségi szemlélettel, nagy veszteséggel működünk.

Lehet tévedni és hibázni, de mindig van új kiút, egy új esély, újraindulhat a reformpolitika – zárta gondolatait az MNB elnöke.

Emlékezetes, legutóbb március 8-án hangzott el Matolcsy Györgytől éles kormánykritika az Országgyűlésben, amikor a főbb gazdasági-pénzügyi hibákat, mulasztásokat vette sorra, és számos ikonikus mondat hagyta el a száját.

(Címlapkép: Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke előterjesztőként felszólal az MNB 2021. évről szóló üzleti jelentése és beszámolója, valamint az MNB 2021. évről szóló határozati javaslat együttes általános vitájában az Országgyűlés plenáris ülésén 2023. március 8-án. MTI/Kovács Attila)