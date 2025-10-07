Még az autók elől lezárt Lánchídnál is gyérebb forgalmú lesz a méregdrága mohácsi híd

A csaknem 300 milliárd forintba kerülő mohácsi Duna-híd forgalma várhatóan naponta mindössze 616 jármű lesz – derül ki a G7 által megszerzett megvalósíthatósági tanulmányból, melyet az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) bocsátott a lap rendelkezésére. Ez azt jelenti, hogy óránként 25 autó haladna át a tavalyi év legnagyobb értékű közbeszerzését jelentő létesítményen, vagy ha úgy tetszik, 2 perc 20 másodpercenként haladna át egy jármű a hídon.

Ez nagyjából egy bekötőút forgalmának felel meg.

A lap felidézi, ugyancsak alacsony a kalocsai Tomori Pál híd forgalma. Azon a létesítményen az eredeti becslések szerint napi 2200 jármű használta volna, a tényleges forgalom pedig 2653 úgynevezett egységjármű volt. Az autósok elől elzárt fővárosi Lánchíd forgalma pedig napi 5000 egységjármű.

Még rosszabb a helyzet, ha forgalmi sávonként vizsgáljuk a járműforgalmat. A G7 a megvalósíthatósági tanulmány alapján azt írja, a dokumentum szerint csak azért lett pozitív a költség-haszon elemzés, mert kétszer egysávos híddal számoltak. Ezzel szemben kétszer két forgalmi sávval épül a mohácsi híd, ami

sávonként napi 154 egységjárművet jelent.

Ezzel szemben a kétszer egysávos Tomori Pál híd forgalma sávonként és naponként 1326,5 jármű, míg a Lánchídé 2500 jármű. A legforgalmasabb természetesen a hatsávos Deák Ferenc híd (az M0-s déli hídja), ez naponta és forgalmi sávonként 25 786,33 egységjárművet szolgál ki.

A híd kivitelezésére kiírt közbeszerzést a Fidesz-közeli vállalkozóként ismert, korábban Szijjártó Pétert és számos állami cég vezetőjét luxusjachtoztató Szíjj László tulajdonában álló Duna Aszfalt nyerte el.