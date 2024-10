Megint romlik a forint: 404-re billent az euró

Ismételten gyengült a magyar fizetőeszköz értéke az euróval szemben, immár

404 forinton jegyzik a közös európai devizát.

Ezzel 2023 januárja óta nem tapasztalt szintre süllyedt a forint jegyzése az euróhoz képest.

Ugyanakkor a kelet-közép-európai régió más valutái is kilőttek, a lengyel zloty és a cseh korona árfolyama is romlik, így elképzelhető, hogy a forintgyengülés is ennek a folyamatnak tudható be.

Néhány hete kezdődött újra a forint értékzuhanása, amikor újra meghaladta a szimbolikus 400-as szintet az euróhoz mérten. Ez pedig további drágulást eredményezhet még a mindennapokban.

